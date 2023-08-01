Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Saltan, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yeni rektörü olarak atanarak göreve başladı. Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olan Saltan, önemli akademik başarıları ve uluslararası yayınlarıyla dikkat çekiyor. Üniversitenin yeni rektörü olarak görevine başlayan Mehmet Saltan'a başarılar dileriz.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET SALTAN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Saltan, 1992 yılında Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Ardından 1994 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesini elde etti. Aynı üniversitede İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda doktorasını 1999 yılında tamamladı. Çok sayıda uluslararası yayınlanan makalesi ile önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mehmet Saltan, 1 Ağustos 2023 itibariyle Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlük görevine atandı.