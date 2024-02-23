2. Mehmet Operası Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2'inci Mehmet operasını sanatseverlerle buluşturacak. Eser Atatürk Kültür merkezinde 34 yıl aradan sonra yeniden sahne alacak. Rejideyse ünlü İtalyan sanatçıların imzası var.

Editör: Uğur Çam
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Rossini’nin yenilikçi ve iddialı operası “II. Mehmet” İstanbul'da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'de ilk olarak 3 Kasım 1990'da Türkçe sahnelenen eser, 34 yıl sonra orijinal dilinde yeniden İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde izleyici ile buluşacak.

Alessandro de Marchi yönetiminde ilk kez sahnelenecek eser, Fatih Sultan Mehmet'in Eğriboz adasını kuşatması sırasında yaşanan bir aşk hikayesini konu alıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet’in yaşamından kesitler sunan iki perdelik opera, Türklerle ilgili operalar arasında özel bir yere sahip.

Atatürk Kültür Merkezinde 24 Şubat'ta seyircisiyle buluşacak bu önemli operanın mutfağında ise İtalya'dan önemli sanatçılar yer alıyor.

Yeni Yıl Klasiği ‘Fındıkkıran’ Balesi Gündüz Gösterimi İle SahnedeYeni Yıl Klasiği ‘Fındıkkıran’ Balesi Gündüz Gösterimi İle SahnedeKültür Sanat

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Atatürk Kültür Merkezi # opera
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