Yeni Yıl Klasiği ‘Fındıkkıran’ Balesi Gündüz Gösterimi İle Sahnede

Libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait olan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Pavel Petrenko yönetirken, eserin başkemancılığını Koray Önel üstlenecek. Çaykovski’nin bestelediği son bale olan eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor. Eserde ‘Fındıkkıran’ rolünü Yağızhan Danış, ‘Clara’ rolünü Chisato Ishikawa, ‘Şeker Perisi’ rolünü Milina Fidan Özbek, ‘Drosselmeyer’ rolünü Evren İskender ve ‘Kral Fare’ rolünü Burak Burçak canlandıracak.

4 Ocak Perşembe akşamı saat: 20.00’de tekrar sahnelenecek eserin tükenmek üzere olan biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilir.

Rüyada maceralı yolculuk

Stahlbaum ailesinin evindeki yılbaşı partisine vaftizci baba Drosselmeyer, çocuklar için bir çuval dolusu oyuncakla gelir. Clara’ya hediye edilen oyuncak Fındıkkıran’dır. Parti sona erdiğinde Clara, ev halkı uyurken Fındıkkıran’ı görmeye gider ve ona sarılarak uykuya dalar, uyandığında odayı Fareler Kralı’nın ordusu ile dolmuş bulur. Odadaki oyuncaklar canlanır, içlerinden en cesuru Fındıkkıran’dır. Fındıkkıran, Clara’nın önünde aniden yakışıklı bir prense dönüşür. Clara ve prens kar taneleri dansı içinde şekerleme ülkesi krallıklarına oyuncaklarla birlikte giderler.