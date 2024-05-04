38. Genç Günler “Dünya İçin Barış” Temasıyla Başlıyor

İstanbul’un en önemli gençlik ve sanat buluşması olan Genç Günler, söyleşiler, atölyeler ve katılımcı grupların oyunlarıyla, gençleri sanatla buluşturuyor.

21 KONSERVATUVAR, 43 ÜNİVERSİTE GRUBU, 13 LİSE KULÜBÜ KATILIYOR

Bu yıl 21 konservatuvar oyunu, 43 üniversite tiyatro kulübü oyunu, 13 lise tiyatro kulübü oyunu 38. Genç Günler’de seyirciyle buluşacak. Liselerin bu yıl yeniden dahil olduğu 38. Genç Günler, her yaştan genci sahnelerinde buluşturmaya devam ediyor.

11. Liselerarası Tiyatro Buluşması; tüm Şehir Tiyatroları sahnelerinde Seda Fettahoğlu anısına düzenlenecektir.

Lise kulüplerinin katılımıyla düzenlenecek buluşma, 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

“DÜNYA İÇİN BARIŞ”

38. Genç Günler, savaşların egemen olduğu, birinin bitip yenisinin başladığı bir dönemde barış isteyen gençler için “Dünya İçin Barış” mottosuyla düzenleniyor. Festival süresince sanatın ortak paydasında buluşan gençler, ortak bir duygu ve temenniyle, barış kavramına bir farkındalık geliştirecekler.

Festival için bir araya gelen gençler, barış için ortak temennilerini, çabalarını, umutlarını, iyi dileklerini dile getirecekler.

28. BEDİA MUVAHHİD ÖDÜL TÖRENİ

İBB Şehir Tiyatroları ve 100. yılını kutlayan Türk Kadınlar Birliği’nin İstanbul Şubesi’nin 38. Genç Günler kapsamında ortaklaşa düzenlediği 28. Bedia Muvahhid Ödül Töreni 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Anısına “Bu Memleket Bizim”

Oyuncularımızın bütün mevcuduyla sahnede olduğu bu görkemli oyunda, Milli Mücadele dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, oyunun yönetmenleri Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir tarafından kurgulanarak sahneye taşındı.

Oyun, 19, 20, 21 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda.

38. GENÇ GÜNLER’DE İÇ YAPIMLAR

İBB Şehir Tiyatroları her yıl olduğu gibi tiyatrosunun içinden Genç Günler için hazırladığı oyunlarına da yer veriyor.

BİRİ, HİÇBİRİ, BİNLERCESİ

Yazan: Luigi Pirandello

Uyarlayan: Sinem Özlek

Yöneten: Ertan Kılıç

Oyuncu: Ercan DEMİRHAN

Oyun, 11, 12 Mayıs 2024 tarihlerinde Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.

HAYVANAT BAHÇESİ ÖYKÜSÜ

Yazan: Edward Albee

Yöneten: Cafer Alpsolay

Dramaturg: Sinem Özlek

Oyuncular: Elif Verit, Besim Demirkıran

Oyun, 9, 10 Mayıs 2024 tarihlerinde Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

İKİNCİ PERDENİN BAŞI

Yazan – Yöneten: Alp Tuğhan Taş

Oyuncular: Ebru Üstüntaş, Alp Tuğhan Taş

Oyun, 11, 12 Mayıs 2024 tarihlerinde Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

YARIN YA DA YARIN

Yazan: Aslı Ceren Bozatlı

Yöneten: Onur Şirin

Oyuncular: İrem Arslan, Onur Şirin

Oyun, 10, 12 Mayıs 2024 tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

ŞAFAKTA BULUŞ BENİMLE

Yazan: Zinnie Harris

Çeviren : Erdem Avşar

Yöneten : Hasan Demirci

Oyuncular: Ayşe Günyüz Demirci, Selen Nur Sarıyar

Oyun, 9, 10 Mayıs 2024 tarihlerinde Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.

DİKTAT

Yazan: Enzo Colmann

Çeviren: Nükhet İzet

Yöneten: Gökhan Doğrusoy

Oyuncular: Ogeday Erkut, Selin Türkmen

Oyun, 10, 11 Mayıs 2024 tarihlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

SÖYLEŞİLER

İBB Şehir Tiyatroları 38. Genç Günler’de tiyatronun ve sinemanın usta oyuncularıyla gençlerin ilgisini çekecek konuları buluşturuyor. Tiyatro salonlarında bu kez oyuncularımızı dinleyeceğiz, bilgi ve görgülerinden faydalanacağız.

Merve Dizdar

10 Mayıs Cuma 18.00- Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Merve Dizdar ile oyunculuk kariyerini ve tiyatrodan sinemaya ve televizyona oyunculuk serüvenini konuşacağız.

Müjdat Gezen

11 Mayıs Cumartesi 18.00– Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Aynı zamanda yazar ve şair de olan Müjdat Gezen ile uzun sanat yolculuğunu, gençleri ve tiyatroyu konuşacağız.

Okan Bayülgen

16 Mayıs Perşembe 18.00 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Bayülgen ile tiyatrodan ekrana ve sinemaya uzanan, seslendirme, fotoğrafçılık gibi farklı alanlarda profesyonel ilgisiyle devam eden sanat yolculuğunu konuşacağız.

Mehmet Günsür

17 Mayıs Cuma 18.00 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Mehmet Günsür ile Türkiye’de başlayan, İtalya ve Amerika’da devam eden uluslararası kariyerini ve oyunculuk serüvenini konuşacağız.

ATÖLYELER

İBB Şehir Tiyatroları yazarlık, oyunculuk, kukla-maske yapımı, yaratıcılık, beden, hareket vb. güncel konularda birbirinden önemli eğitmenlerle atölyeler düzenliyor.

Atölyelerin ücretsiz davetiyeleri, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/, biletinial.com adreslerinden ve mobil uygulamamızdan temin edilebilir.

AHMET SAMİ ÖZBUDAK-YAZARLIK ATÖLYESİ

9 MAYIS PERŞEMBE Saat 17.30-19.30 GAZHANE MEYDAN SAHNE

SOKAKTAN SAHNEYE

Ahmet Sami Özbudak yazarlık atölyesinde gündelik hayatın büyülü malzemesi ve yaşanmışlığı nasıl oyun metnine dönüşür, hayat sahnede nasıl gerçeklik bulur? Hayatı ve hikâyeyi araştıran bir atölye çalışması ile katılımcılarla buluşacak.

YELDA BASKIN-YÖNETMENLİK ATÖLYESİ

11-12 MAYIS Saat 17.30-19.30 GAZHANE MEYDAN SAHNE

BİR TİYATRO OYUNU YAPMAK

Yönetmen Yelda Baskın “Tiyatro Oyunu Yapmak” başlıklı atölyede seç$ği bir metnin

kılavuzluğunda, ka)lımcılarla; bir oyunun hazırlık sürecini, me$n ile ilişkilenme biçimini,

oyuncularla ve tasarımcılarla kurduğu ilişkiyi paylaşacak.

BİR TİYATRO OYUNU YAPMAK

Yönetmen Yelda Baskın “Tiyatro Oyunu Yapmak” başlıklı atölyede seç$ği bir metnin

kılavuzluğunda, ka)lımcılarla; bir oyunun hazırlık sürecini, me$n ile ilişkilenme biçimini,

oyuncularla ve tasarımcılarla kurduğu ilişkiyi paylaşacak.

BİR TİYATRO OYUNU YAPMAK

Yönetmen Yelda Baskın “Tiyatro Oyunu Yapmak” başlıklı atölyede seçtiği bir metnin kılavuzluğunda, katılımcılarla; bir oyunun hazırlık sürecini, metin ile ilişkilenme biçimini, oyuncularla ve tasarımcılarla kurduğu ilişkiyi paylaşacak.

MURAT DALTABAN-YÖNETMENLİK ATÖLYESİ

10 Mayıs Saat 17.30-19.30 GAZHANE MEYDAN SAHNE

“Boş mekânı doldurmak” Mekân-zaman-anlam üzerine bir deneme

DOT TİYATRO sürecinin en dikkat çekici yanlarından olan repertuar oluşturma, uzamdan mekan ve seyir alanı yaratma konuları üzerine deneyimlerini örneklerle katılımcılarla paylaşacak.

CANDAN SEDA BALABAN – KUKLA- MASKE ATÖLYESİ

11-12-13 MAYIS Saat 12.00-16.00 HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ STÜDYO 1

3 günlük bu atölye sürecinde kolilerden maske ve kukla yapımı öğretilecektir. Aynı zamanda atölye sonunda üretilen maske ve kuklaların oynatımı ile ilgili de bir çalışma yapılacaktır. Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.

*Atölyeye katılmak isteyenlerin gencgunleratolye@ibb.gov.tr adresine katılmak istediğiniz atölyeyi belirterek katılım talebi içeren bir mail göndermeleri gerekmektedir.

MELTEM CUMBUL- OYUNCULUK ATÖLYESİ

13-14 Mayıs Saat 16.00-19.00 Müze Gazhane Meydan Sahne

‘’Günümüz Sahnelerinde Fütursuz Oyunculuk: Enstrüman, İşçilik, Oluş Hali; Eric Morris Sistemiyle Oyunculuk’’

Stanislavsky Sistemi ve Eric Morris Sistemi, Meltem Cumbul tarafından katılımcılara, Türkçe çevirisi olan Stanislavski’ye ait ‘Bir Aktör Hazırlanıyor’ ve ‘Bir Karakter Yaratmak’, Eric Morris’e ait ‘Lütfen Rol Yapmayın’ ve ‘Fütursuz Oyunculuk’ eserlerinde de yer alan ‘Oluş Hali’ ve ‘Fütursuzluk’ dışında ‘Mutlak Bilinçle Oynamak’ ismini taşıyan 4.kitabında yer alan ‘Mutlak Bilinç’le bilinçdışı dürtülerin bilinçli hareketlerle bağlantı kurduğu veya bu hareketleri de besleyen çalışmaları dahil eden bir işçilik süreci sunulacak.

*Atölye katılımcı sayısı 14 kişi ile sınırlıdır. Atölyeye aktif katılımcı olmak için gencgunleratolye@ibb.gov.tr adresine katılmak istediğiniz atölyeyi belirterek katılım talebi içeren mail göndermeniz gerekmektedir.

Seyirci olmak isteyenler web sitemizden davetiyelerini alabilirler.

TUĞÇE TUNA- HAREKET ATÖLYESİ

16 MAYIS Saat 18.00-20.00 Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi Stüdyo 1

AKSİYON STRATEJİLERİ

Güncel beden bilimi ve somatik yaklaşımlarla; hareket mekaniği ve duyusal algı üzerine yoğunlaşılan atölye'de, kinestetik yaratıcılık aracılığıyla fiziksel limitlerin analiz edilip geliştirilmesine odaklanılıyor.

*Atölye katılımcı sayısı 25 kişi ile sınırlıdır. Atölyeye aktif katılımcı olmak için gencgunleratolye@ibb.gov.tr adresine katılmak istediğiniz atölyeyi belirterek katılım talebi içeren mail göndermeniz gerekmektedir.

LEELA ALANİZ -BİR YAZAR / SANATÇI GELİŞTİRMEK - ATÖLYE ÇALIŞMASI

15, 16, 17 Mayıs- Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi-Stüdyo 2

Atölye, Leela Alaniz tarafından son 25 yılda geliştirilen ve esasen oyuncu/dansçı için çağdaş tekniklerin uygulanmasından türetilen metodolojiye odaklanıyor.

*Atölye katılımcı sayısı 18 kişi ile sınırlıdır. Atölyeye aktif katılımcı olmak için gencgunleratolye@ibb.gov.tr adresine katılmak istediğiniz atölyeyi belirterek katılım talebi içeren mail göndermeniz gerekmektedir.