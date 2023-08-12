40 ülkeden 500 sanatçı bu festivalde! Âşık Veysel türküleri hep bir ağızdan söylendi

İstanbul Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali görkemli bir kortejle başladı.

Festivalde, ilk olarak uluslararası kültürlere ait el emeği ürünlerin sergileneceği zanaatkârlar sokağının açılışı yapıldı.

Dünya kültürlerine ev sahipliği yapan festival, UNESCO ve Türkiye tarafından 2023 yılının “Âşık Veysel Yılı’ olarak ilan edilmesi vesilesi ile Halk Ozanı Veysel Şatıroğlu’na adandı.

Festivalin başlangıcında ünlü ozanın hayatını anlatan kısa film izletildi. Ardından uluslararası müzisyenlerden oluşan orkestra Âşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü hep bir ağızdan seslendirdi.

Misafir grupların dans gösterileri ile devam eden gecede, Destanların Dansı grubunun sahnelediği muhteşem koreografiyle Esenyurtlular unutulmaz anlar yaşadı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, festivalin güzel geçtiğini söyledi.

Festivalde bu yıl farklı olarak birçok ülkenin geleneksel el sanatları ürünlerinin sergileneceği Uluslararası Zanaatkârlar Sokağı kuruldu.