Aladağ Belediyesi'nden muhteşem organizasyon! Aladağ'da Manuş Baba rüzgarı esecek

Adana'nın Aladağ ilçesi, halkını Mamuş Baba ile buluşturmaya hazırlanıyor. Aladağ Belediyesi ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'in sosyal medya hesaplarından duyurduğu konser, 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü Aladağ İlçe stadyumunda. Doğa şenliği adı altında gerçekleşecek konsere ilginin yüksek olması bekleniyor.

''ALADAĞ'I GÖRMEK MAMUŞ BABA'NIN DA HAKKI''

Aladağ'da getirdiği yenilikler, yaptığı etkinlikler ve çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, konseri '' Aladağ'ı görmek Mamuş Baba'nın da hakkı değil mi, 19 Ağustos'ta kimseye söz vermeyin, Aladağ İlçe stadyumuna bekleniyorsunuz'' sözleri ile duyurdu.

19 Ağustos'ta gerçekleşecek olan konserde esnaflarında stadyum etrafında stant açmasına izin verilecek. Yeme ve içme ihtiyacının da kolaylıkla karşılanabilmesini sağlayacak olan Aladağ Belediyesi halkının güzel bir akşam geçirmesi için tüm olanakları sağlamış durumda.