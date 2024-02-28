ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 10. Yılını Kutluyor

ArtAnkara, alanında öncü uluslararası ve yerel galerileri, sanatçıları, koleksiyonerleri ve geniş yelpazeden sanatseverleri her yıl aynı mekanda bir araya getirecek. Macaristan'ın kardeş ülke olduğu, 152 katılımcının çatısı altında 45 ülkeden sanatçıların binlerce eserinin sergilendiği ArtAnkara'da 28 söyleşi, 35 dinleti, 8 konser, atölye çalışmaları, konferanslar, workshoplar ve projeler yer alacak.

Fuarı 10:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.