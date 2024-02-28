ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 10. Yılını Kutluyor

ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 07-10 Mart 2024 tarihleri arasında ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 10. Yılını Kutluyor

ArtAnkara, alanında öncü uluslararası ve yerel galerileri, sanatçıları, koleksiyonerleri ve geniş yelpazeden sanatseverleri her yıl aynı mekanda bir araya getirecek. Macaristan'ın kardeş ülke olduğu, 152 katılımcının çatısı altında 45 ülkeden sanatçıların binlerce eserinin sergilendiği ArtAnkara'da 28 söyleşi, 35 dinleti, 8 konser, atölye çalışmaları, konferanslar, workshoplar ve projeler yer alacak.

Fuarı 10:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Çok Okunanlar
Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Dev zam geldi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Dev zam geldi
Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?
Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!
Elektriğe yüzde 400 zam mı gelecek?
Elektriğe yüzde 400 zam mı gelecek?
Öne Çıkanlar #CANLI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor! #CANLI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor! Boğazına para kaçan öğrencisini kurtardı! Heimlich Manevrası nedir? Boğazına para kaçan öğrencisini kurtardı! Heimlich Manevrası nedir?