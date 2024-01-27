Bakırköylü Sanatçılar Derneği BASAD, 30. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Bakırköylü Sanatçılar Derneği Basad özel bir etkinlikte 30. kuruluş yıl dönümünü kutladı. 7’den 70’e hünerlerini sergileyen yetenekler müzik ve görsel şölen ile izleyenleri hayran bıraktı.

Bakırköylü Sanatçılar Derneği BASAD, 30. kuruluş yıldönümünü kutladı.
Bakırköylü Sanatçılar Derneği BASAD, 30. kuruluş yıldönümünü kutladı. Ulusal Kanal
Editör: Beyza Nur Çakır
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7’den 70’e hünerlerini sergileyen yetenekler müzik ve görsel şölen ile izleyenleri hayran bıraktı. Bakırköylü sanatçılar derneği Basad özel bir etkinlikte 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.


Törene katılan sanatçılardan Gülsen Tuncer: "Ne yaptık Atatürk'ün hayalini gerçekleştirdik.
Çünkü ülkemizi insan kaynağına bir maya çalmak bunu da sanatla bilimle yoğurarak yapmak çok çok önemliydi. Atamız bize böyle öğretti çünkü Usta çırak ilişkisi bizde çırağı olarak öğrettiğimizi aktardık." dedi.

1993 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Bakırköylü sanatçılar derneğinin ilk kurucuları arasında Ergun Köknar, Cihat Tamer, Cem Karaca, Tarık Akan, Ayşen Gruda yer alıyor.

Türk sinemasının, tiyatrosunun, müziğinin en önemli isimlerinin ortak paydası, hepsinin Bakırköy halk evinden yetişmiş olması...

Nazım Hikmet'in şiirleri de sahnede derneğin kurucularından Cihat Tamer ve Gülsel Tuncel'in sesiyle yankı buldu.

Aydınlık Gazetesi köşe yazarlarından görme engelli Selim Altınok ve Kerim Altınok da sahnedeki performanslarıyla büyük alkış aldı. Sahnede mandolin sanatseverlere yeniden hatırlatıldı. Dinleyiciler bu sesi köy enstitüsünden yetişmiş sanatçıdan dinledi. 

# bakırköy
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