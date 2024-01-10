Burak Yörük Ekranlara Dönüyor... Taş Kağıt Makas Dizisiyle İlgili Konuştu...

Fecir'in 'köşeli' bir karakter olduğunun altını çizen ünlü oyuncu, “Daha önce bütün izlediklerinizi unutun. İzleyici beni bu kez ve ilk kez çok farklı bir karakterde izleyecek" dedi.

Kanal D'nin yakında ekrana gelmeye hazırlanan yeni dizisi 'Taş Kağıt Makas'ın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, Kore yapımı Remember: War Of The Son'dan uyarlanan dizide haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu, adaletsizliğin sorgulandığı sürükleyici bir hikaye izleyici karşısına çıkacak.

Taş Kağıt Makas'da Fecir karakterine hayat verecek olan yakışıklı oyuncu Burak Yörük, muhabirlerin sorularını cevapladı. Yeni yıla yepyeni bir proje ile girmenin heyecanını yaşayan Yörük “Taş Kağıt Makas'ın senaryosu çok heyecanlı, bende okuyunca çok heyecanlandım. Daha önce bütün izlediklerinizi unutun. İzleyici beni bu kez ve ilk kez çok farklı bir karakterde izleyecek. Fecir çok köşeli bir karakter. Bu benim içinde çok güzel ve çok eğlenceli olacak. Güzel bir okuma provası geçirdik. Her şey çok güzel gözüküyor. Yakında sete çıkıyoruz. Kadromuz da oldukça güzel ve kalabalık. Bakalım neler olacak heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

Yakışıklı oyuncu 2024 ile ilgili duygularını da şu sözlerle ifade etti:

“Yeni yılda başta kendi ülkemiz olmak üzere sağlıklı, huzurlu ve herkesin iyi olduğu bir yıl diliyorum. 2024, 2023'ü unutturacak bir yıl olur. Unutmamız zor ama umarım güzel bir yıl olur."

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı 'Taş Kağıt Makas' dizisi, gecekondu mahallesinde yaşayan Umut'un (Ekin Koç), düzenin gerçek sahiplerine karşı babasının suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşıyla ekrana gelecek. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Ataizi, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip gibi başarılı isimlerin kadroda yer aldığı Taş Kağıt Makas yakında Kanal D'de izleyici karşısına çıkacak.