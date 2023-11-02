Diyarbakır'da Bin Beş Yüz Yıllık Kilise Kalıntısı Bulundu

Diyarbakır’da her geçen gün yeni bir tarihi doku keşfediliyor. Bu kez de Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda, içinde 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısına ulaşıldı.

Diyarbakır'da Bin Beş Yüz Yıllık Kilise Kalıntısı Bulundu

Diyarbakır'da içinde 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısı bulundu., Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2021’den bu yana yürütülen Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait kazılar tarihe ışık tuttu. 5. yüzyıla dayandığı tahmin edilen kiliselerde 15'i uzman toplam 35 kişilik bir ekip çalışıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Diyarbakır # diyarbakır # kilise
Çok Okunanlar
İşte Listedeki Türk İsimler
İşte Listedeki Türk İsimler
Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altının Güncel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL'dir?
Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Altının Güncel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL'dir?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İstanbullular Dikkat! BEDAŞ Uyardı, Mumları Hazırlayın! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi!
İstanbullular Dikkat! BEDAŞ Uyardı, Mumları Hazırlayın! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi!
Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
Öne Çıkanlar PKK, İsrail Saflarında mı Savaşacak? PKK, İsrail Saflarında mı Savaşacak? Aman Parmaklara Dikkat! Aman Parmaklara Dikkat!