Diyarbakır'da Bin Beş Yüz Yıllık Kilise Kalıntısı Bulundu

Diyarbakır'da içinde 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısı bulundu., Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2021’den bu yana yürütülen Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait kazılar tarihe ışık tuttu. 5. yüzyıla dayandığı tahmin edilen kiliselerde 15'i uzman toplam 35 kişilik bir ekip çalışıyor.