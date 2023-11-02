Diyarbakır'da Bin Beş Yüz Yıllık Kilise Kalıntısı Bulundu
Diyarbakır’da her geçen gün yeni bir tarihi doku keşfediliyor. Bu kez de Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda, içinde 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısına ulaşıldı.
Diyarbakır'da içinde 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısı bulundu., Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2021’den bu yana yürütülen Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait kazılar tarihe ışık tuttu. 5. yüzyıla dayandığı tahmin edilen kiliselerde 15'i uzman toplam 35 kişilik bir ekip çalışıyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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