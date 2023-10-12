Diyarbakır'da Herkesi Festival Heyecanı Sardı! Sur Kültür Yolu Festivali 14 Ekim'de Başlıyor

Mezopotamya bölgesinin kadim şehri Diyarbakır’da düzenlenecek olan Sur Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı. 14 Ekim’deki festival için hazırlıklar tamamlanmak üzere.

9 gün sürecek festivalde 40’tan fazla noktada 500’den fazla etkinlik sanatseverle buluşacak. Dengbejlerden konserlere, tiyatro temsillerinden çocuk etkinliklerine, Eyvan gecelerinden sergilere kadar pek çok farklı etkinlik bir arada yer alacak.

Konaklama sayısı binin üzerinde olacak. Ancak bu rakamların sürekli hale getirilmesi talepler arasında.

TURSAB Mezopotamya Bölge Başkanı Serdar Baturay, festivalin bütün bölgenin sosyal hayatına renk ve heyecan katacağını söyledi.