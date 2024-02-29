Dursun Özden Sanat Hayatı’nda

İzlencede Dursun Özden gezdiği 99 ülkede, Anadolu coğrafyasında Su Medeniyetlerinin, Türk Kültürünün izlerini anlatacak. Atatürk’ün bu ülkelerde nasıl görüldüğüne ilişkin bilgileri, belgeleri kamuoyuyla paylaşan Özden başta Kastro olmak üzere dünya liderleri ve eski Sovyet coğrafyasından liderler ve sanatçıları ile sayısız röportaj yaptı, belgesellerin yapımını üstlendi. Özden işte bu çalışmalarına ilişkin izlenimlerini Zafer Bilgin'e Sanat Hayatı'nda anlatacak.

Sanat Hayatı 2 Mart 2024 Cumartesi saat 16:00’da Ulusal Kanal’da canlı olarak ekrana gelecek.