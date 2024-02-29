Dursun Özden Sanat Hayatı’nda

Zafer Bilgin’in sunduğu Sanat Hayatı’nda  bu hafta Gezi Yazarı, Şair, Belgeselci Dursun Özden konuk oluyor.

Dursun Özden Sanat Hayatı’nda

İzlencede Dursun Özden gezdiği 99 ülkede, Anadolu coğrafyasında Su Medeniyetlerinin, Türk Kültürünün izlerini anlatacak. Atatürk’ün bu ülkelerde nasıl görüldüğüne ilişkin bilgileri, belgeleri kamuoyuyla paylaşan Özden başta Kastro olmak üzere dünya liderleri ve eski Sovyet coğrafyasından liderler ve sanatçıları ile sayısız röportaj yaptı, belgesellerin yapımını üstlendi. Özden işte bu çalışmalarına ilişkin izlenimlerini Zafer Bilgin'e Sanat Hayatı'nda anlatacak.

Sanat Hayatı 2 Mart 2024 Cumartesi saat 16:00’da Ulusal Kanal’da canlı olarak ekrana gelecek.

Çok Okunanlar
Somali'den sonra Cibuti! Onları Türk askeri eğitecek
Somali'den sonra Cibuti! Onları Türk askeri eğitecek
Avrupa Parlementosu'ndan ilk! Gazze için ateşkes çağrısında bulunuldu
Avrupa Parlementosu'ndan ilk! Gazze için ateşkes çağrısında bulunuldu
Şafak vakti ucuz et kuyruğu
Şafak vakti ucuz et kuyruğu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Fatih Sultan Mehmed'in hayatı TRT'de dizi oldu
Fatih Sultan Mehmed'in hayatı TRT'de dizi oldu
Öne Çıkanlar Rusya petrol ihracatını 6 ay askıya alıyor!│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı Rusya petrol ihracatını 6 ay askıya alıyor!│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı Bir zabıta diğer bir zabıtayı 7 kez bıçaklayarak öldürdü! Bir zabıta diğer bir zabıtayı 7 kez bıçaklayarak öldürdü!