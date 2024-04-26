Engin Kansav Ortaköylüoğlu Sanat Hayatı’nda

Ortaköylüoğlu programda Türk Devrimi ve sanat, Türk kültürü ve sanat, Kent ve sanat, "Kent büyünün üssüdür" sözünün açılımı, Coğrafya - tarih ilişkisi... Türküler, "Tarihin Türküsü" gibi kavramlar, Ahi Cumhuriyeti, Derviş, Alp gazi, Anadolu Bacıları gibi kavramlara açıklık getirecek.

Eğitimci-yazar Engin Kansav Ortaköylüoğlu konuk olduğu canlı yayın Sanat Hayatı 27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 16:00’da Ulusal Kanal ekranında olacak.