Engin Kansav Ortaköylüoğlu Sanat Hayatı’nda

Zafer Bilgin’in hazırlayıp sunduğu Sanat Hayatı’nda bu hafta canlı yayında eğitimci-yazar Engin Kansav Ortaköylüoğlu konuk oluyor.

Engin Kansav Ortaköylüoğlu Sanat Hayatı’nda

Ortaköylüoğlu programda Türk Devrimi ve sanat, Türk kültürü ve sanat, Kent ve sanat, "Kent büyünün üssüdür" sözünün açılımı,  Coğrafya - tarih ilişkisi... Türküler, "Tarihin Türküsü" gibi kavramlar, Ahi Cumhuriyeti, Derviş, Alp gazi, Anadolu Bacıları gibi kavramlara açıklık getirecek.

Eğitimci-yazar Engin Kansav Ortaköylüoğlu konuk olduğu canlı yayın Sanat Hayatı 27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 16:00’da Ulusal Kanal ekranında olacak.

Çok Okunanlar
Finansbank açıkladı! Emeklilere promosyon
Finansbank açıkladı! Emeklilere promosyon
ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alacak
ÇAYKUR 1072 mevsimlik işçi alacak
Meteoroloji'den 35 şehir için toz taşınımı uyarısı!
Meteoroloji'den 35 şehir için toz taşınımı uyarısı!
Mahzen-32 operasyonlarında Hakkı Saral'ın suç örgütü çökertildi!
Mahzen-32 operasyonlarında Hakkı Saral'ın suç örgütü çökertildi!
İran'ın Gerçek Vaat operasyonu Arnavutluk yetkililerini tedirgin etti
İran'ın Gerçek Vaat operasyonu Arnavutluk yetkililerini tedirgin etti
Öne Çıkanlar Çöl tozu fırtınasına karşı nelere dikkat edilmeli? | Prof. Dr. Tevfik Özlü madde madde açıkladı! Çöl tozu fırtınasına karşı nelere dikkat edilmeli? | Prof. Dr. Tevfik Özlü madde madde açıkladı! Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum