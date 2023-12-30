Etimesgut Cumhuriyet Kültür Merkezi Açıldı

Ankara’nın en büyük ve en kapsamlı Kültür Merkezi Etimesgut’da açıldı. Başkentin en büyük sahnesinde açılışa özel "100 Yüzyıllık Destan Ateş Oyunu" sahnelendi.

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Ankara'da Etimesgut Belediyesi 100 yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi açıldı.

CKM açılışına çok sayıda davetli katıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisi uzun süre alkış aldı.

Devlet tiyatrolarının Yüzyıllık Destan Ateş Oyunu açılışa özel sahnelendi.

CKM 600 metrekare sahne büyüklüğü ile Ankara’nın en büyük sahnesine sahip. Sahnede 30 dekorun otomatik olarak aynı anda değiştirilebiliyor olması, oyuncular tarafından yoğun ilgi görüyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kültür merkezinin Ankaralılara hizmet edeceğini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Ankara # etimesgut # kültür merkezi # ankara
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