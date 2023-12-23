Üç İl İçin Sarı Kodlu Uyarı! Kar ve Fırtına Geliyor! İstanbul'da Fırtına Haberi! Başka Hangi İller Uyarıldı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haritayı güncelledi. Bazı illeri kar yağışı ve fırtınaya karşı uyaran Meteoroloji genel müdürlüğü İstanbul için de uyarılarda bulundu. Hangi illerde fırtına bekleniyor?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HANGİ İLLER SARI VE TURUNCU KODLA UYARILDI?

Sarı kodlu uyarı yapılan iller:

Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Mardin

Muş

Siirt

Van

Batman

Turuncu kodlu uyarı yapılan iller:

Şırnak

Hakkari

AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI

AKOM İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. AKOM verilerine göre rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi beklendiği kaydedildi.

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da rüzgârın cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.