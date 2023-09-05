Ev hanımı geri dönüşüm ürünlerini sergiye dönüştürdü

Serginin açılış kurdelesini Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Filiz Korkutan kesti. Sergide ev hanımı Korkutan’ın su bazlı boya ile yaptığı ve geri dönüşüme kazandırdığı 100’ün üzerinde farklı eser yer aldı.

ESERLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ



Eserler vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Ürünler 500 TL ve 2000 bin TL arasında alıcı buldu. Sergi 5 gün boyunca misafirlerine açık olacak. Sergi hakkında açıklama yapan Filiz Korkutan geri dönüşümü sevdiğini söyledi: