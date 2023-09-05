Ev hanımı geri dönüşüm ürünlerini sergiye dönüştürdü

Zonguldak’ta 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Filiz Korkutan, Güzel Sanatlar Galerisinde, ‘Filizce Tasarım’ adlı sergi açtı.

Ev hanımı geri dönüşüm ürünlerini sergiye dönüştürdü
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Serginin açılış kurdelesini Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Filiz Korkutan kesti. Sergide ev hanımı Korkutan’ın su bazlı boya ile yaptığı ve geri dönüşüme kazandırdığı 100’ün üzerinde farklı eser yer aldı.

Ev hanımı geri dönüşüm ürünlerini sergiye dönüştürdü - Resim : 1

ESERLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ


Eserler vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. Ürünler 500 TL ve 2000 bin TL arasında alıcı buldu. Sergi 5 gün boyunca misafirlerine açık olacak. Sergi hakkında açıklama yapan Filiz Korkutan geri dönüşümü sevdiğini söyledi:

 - 10 yıldır boyuyorum. 3-4 yıldır usta öğreticiyim. Dönüşümü çok seviyorum. Duvarları boyamayı çok seviyorum. Fakat duvar tasarımlarımı tabloda uyguluyorum. Eskileri yenilemeyi çok seviyorum. Eskileri tamir ediyoruz ve kazandırıyoruz. Atık olan bütün ürünler geri dönüşüme kazandırıyoruz

 Ev hanımı geri dönüşüm ürünlerini sergiye dönüştürdü - Resim : 2

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