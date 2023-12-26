Helallik İstedi, Ameliyata Alındı! Kobra Murat'ın Ölüm Tehlikesi Var...

Eğlence dünyasının tanıdık simalarından Kobra Murat olarak bilinen Murat Divandiler, Belçika'dan dönerken uçakta fenalaştı.

Kobra Murat, yaptığı açıklamada "Belçika Gent'ten gelirken karın bölgemde uçaktayken ani bir patlama oldu." dedi.

Öte yandan Kobra Murat, ameliyatın ölüm tehlikesi olduğunu da belirterek "Ameliyatım bayağı ağır geçecekmiş, doktorlar yüzüme söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat" ifadelerini kullandı.

Yakın akrabalarıysa ünlü ismin kalın bağırsağında bir problem olduğunu ve bunun da enfeksiyona yol açtığını öne sürdü.

Yoğun Bakıma Alındı

4 saat süren ameliyatın sonunda yoğun bakıma alınan Kobra Murat'ın durumunun iyiye gittiği bildirildi.