İş Bankası'ndan 100. Yıla Armağan! Resim Heykel Müzesi 29 Ekim'de Kapılarını Açacak
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 29 Ekim'de kapılarını sanatseverlere açacak. Müze için tanıtım töreni düzenlendi. 63 yıl hizmet veren tarihi binada düzenlenen etkinliğe Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı.
İş Bankası, Resim Heykel Müzesi'ni Cumhuriyet'in 100. yılına armağan etti.
Türkiye İş Bankası İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki Resim Heykel Müzesi'ni 29 Ekim'de kapılarını sanatseverlere açacak.
63 yıl hizmet veren tarihi binada düzenlenen tanıtım törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.
Siyasi parti önderi olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de davetliler arasında yerini aldı.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, müzenin önemini anlattı.
Korunması gerekli kültür varlığı tescili bulunan tarihi binada 600 yakın eser sanatseverlerle buluşacak.
# iş bankası # beyoğlu # müze # 29 ekim