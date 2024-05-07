İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bu Hafta (7 Mayıs – 12 Mayıs 2024)

Haftanın oyunları şöyle: Bella Figura, yeni oyun Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı, Babamın Kelimeleriyle, İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı Oyuncu (Ben-Feuerbach), Bir Ruhun Hikayesi, Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye”, Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı Küçük Korku Dükkanı, Bence Katil Öldürdü. Ve çocuk oyunu Çöp Canavarı.

Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı oyunu bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahnede seyirci ile buluşuyor

Siegfried Lenz'in yazdığı, Sezer Duru'nun çevirdiği ve Özgür Yalım'ın da yönettiği Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı oyunu bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahne’de seyirci ile buluşuyor. Hukukun işlemediği totaliter rejimlerde suçun herkese bulaşarak anonimleşmesi, suç kavramının keyfileşmesi üzerine metaforik bir oyun olan Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı'nda, dekor ve kostüm Tasarımı Nalan Alaylı'ya, ışık tasarımı İ. Önder Arık'a, oyunun müzikleri Zafer Aracagök'e, dramaturgisi Selen Korad Birkiye'ye, yönetmen yardımcılığı Sertel Uğur'a, oyunun asistanlıkları ise Sencer Çanakçıoğlu, Şeyda Arslanalp'a ait. Oyuncu kadrosunda Sertel Uğur, Mert Asker, Can Şıkyıldız, Berk Sezenler, Berk Yaparel, Aydın Sezgin, Burak Çevik, Eren Pekgöz, Mustafa Çirkin, Yiğithan Zirek, Sefa Çelenk, İbrahim Cem Tek, Yunus Uğurlu ve Sencer Çanakçıoğlu'nun yer aldığı oyun bu hafta Mecidiyeköy Büyük Sahne’deki prömiyerinin ardından aynı sahnede temsilerine devam edecek.

Bella Figura Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda

Sevgilisi ile kaçamak yapmak için lüks bir restorana gelen bir adam, karısının en yakın arkadaşının kayınvalidesine arabayla çarpar ve adam için sıkıntılı bir gece başlar. Yasmina Reza'nın yazdığı, Ayberk Erkay'ın çevirdiği ve Hakan Çimenser'in rejisörlüğünü üstlendiği oyunda karakterlere Ebru Demirdöven Şatıroğlu, Eray Cezayirlioğlu, Aral Seskir, Ebru Kaymakçı, Gönen Aykaç, Evrim Feyza Geboloğlu hayat veriyor.

Dekor tasarımını Gözde Yavuz'un, kostüm tasarımını Duygu Ergüven Saykan'ın, ışık tasarımını Yakup Çartık'ın, oyun müziklerini Cem Altun'un, dramaturgluğunu Selen Korad Birkiye'nin, yönetmen yardımcılığını Osman Tunca Soysal'ın ve asistanlığını da Gözde Kısa'nın üstlendiği oyun bu hafta bu hafta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda izlenebilir.

Bence Katil Öldürdü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde

Bence Katil Öldürdü bu hafta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde izleyici ile buluşuyor. Oyunda, Kurtcebe Turgul'un yazdığı ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönetmenliğini üstleniyor.

Oyunda; dekor tasarımı Aytuğ Dereli'ye, kostüm tasarımı Burcu Melek Bozan, ışık tasarımı ise İ. Önder Arık'a ait. Süleyman Atanısev, Fazıl Aksakal, Ayça Güngör Aşık, Rojhat Özsoy, Cem Cücenoğlu ile Nimet İyigün'ün rol aldığı keyfli oyununun müziklerini ise Orhan Enes Kuzu yaparken, yönetmen yardımcılığını Şirin Ergüven Hamşioğlu, hareket düzenini ve asistanlığını Fazıl Aksakal ve yine asistanlığını da Enes Daniş üstlendi. Paris’in müstesna bir semtindeki devasa bir malikanede, ünlü iş adamı Eugène Lamortier’nin cesedinin etrafında toplanmış birbirinden ilginç karakterlerin başından geçenlerin anlatıldığı oyunu bu sezonda da İstanbul Devlet Tiyatrosu Sahneleri'nde izleyebilirsiniz.

Babamın Kelimeleriyle Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de

Justin Young'ın yazdığı, Eylül Aktürk'ün çevirdiği ve Şamil Kafkas'ın yönettiği Demans hastası bir babanın harap olmuş zihninden seyrettiğimiz bu hikayesinin anlatılıyor Babamın Kelimeleriyle oyununda.

Dekor tasarımı Aytuğ Dereli'ye, kostüm tasarımı Selin Ölçen'e Işık Tasarımı Önder Arık'a, oyun müzikleri Levon Eroyan'a, yönetmen yardımcılığı Kerim Altınbaşak'a ve oyunun asistanlıkları ise Tılsım Tüfekçioğlu, Ayça Güngör Aşık'a ait. Oyunda karakterlere ise Nışan Şirinyan, Kerim Altınbaşak ile Gülizar Oltulu hayat veriyor. Bu keyifli oyun bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede izlenebilir.

Oyuncu (Ben-Feuerbach) Üsküdar Tekel Sahne'de

Tankred Dorst'un yazdığı İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı 'Oyuncu (Ben-Feuerbach)' adlı oyun, yönetmen Gürol Tonbul'un rejisiyle İstanbullu tiyatroseverlerle buluşacak.

Üsküdar Tekel Sahnesi'ndeki oyunda, İ. Hakan Özgömeç, Deniz Taylan Tombul, Fulya Gezici rol alıyor. Eserin, dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostümlerini Funda Çebi, ışık tasarımını Zeki Kayar ve müziğini ise Cem İdiz hazırladı.

Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” Garibaldi Sahne'de

Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenmeye, dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya hazır mısınız.

Ozan Uçar'ın yönettiği ve Taner Turan’ın oynadığı Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” bu hafta Garibaldi Sahnesi'nde izlenebilir.

Bir Ruhun Hikayesi Üsküdar Stüdyo Sahne'de

Ingmar Bergman'ın yazdığı, İpek Özgüven'in çevirdiği, Bénédicte Acolas'ın uyarladığı ve Serap Eyüboğlu'nun yönettiği Bir Ruhun Hikayesi oyunu bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahne'de seyirci ile buluşuyor.

Ingmar Bergman'ın sinema filmi için yazdığı aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, kadının hayatta varoluş hesaplaşmasını anlatıyor. Gerçeklerden kaçıp hayallerine sığınan ve hayallerinden uyanıp gerçeğine düşen Viktoria'ı Zeynep Erkekli'nin canlandırdığı bu keyifli oyunu Üsküdar Stüdyo Sahne'de izleyebilirsiniz.

Küçük Korku Dükkanı Süreyya Operası Sahnesi'nde

Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı sezonun iddialı projelerinden "Küçük Korku Dükkanı" adlı müzikal bu hafta İstanbullu sanatseverle buluşuyor.

Howard Ashman ve Alan Menken'in oyun ve şarkı sözlerini yazıp bestelediği, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği müzikal bu hafta Süreyya Operası Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak.

Haftanın Çocuk Oyunu

Çöp Canavarı Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede

Cengiz Özek'in yazıp yönettiği Çöp Canavarı adlı çocuk oyunu bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de minik izleyicilerle buluşuyor. Hacivat'ın, dostu Karagöz’le balığa çıkması ve çöpçü balığıyla karşılaşmalarıyla gelişen olayların anlatıldığı oyunun dekor ve kostüm tasarımı Nur Sinem Mete'ye, ışık tasarımı Rüştü Karabayram'a, kukla tasarımı yine oyunun yönetmen ve yazarı Cengiz Özek'e, yönetmen yardımcılığı İpek Gülbir'e ve oyunun asistanlıkları ise Onur Soysal Pehlivan, Özge Aktaş, Eren Ege Uyanık'a ait.

Oyunda oyuncu olarak Onur Soysal Pehlivan, Kamil Gençtürk, Burak Çağlar, Gökçe Kurt Elitez yer alıyor.