İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan 100. Yıla Özel Oyun! İstiklal Mücadelesinin 100 Yıllık Tarihi

100.yıl coşkusu Devlet tiyatrolarının "Yüzünde Yüzler" oyunu ile AKM'de yankılandı. İstiklal mücadelesinin 100 yıllık tarihinin anlatıldığı bu görsel ve işitsel şölenin rejisi Zafer Kayaokay'a ait.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan 100. Yıla Özel Oyun! İstiklal Mücadelesinin 100 Yıllık Tarihi

Yüz yıllık tarih, görsel ve işitsel şölenle sahnelendi. İstanbul Devlet Tiyatrosu Cumhuriyet'in 100.yılına özel "Yüzünde Yüzler" adlı oyununu AKM'de seyircisiyle buluşturdu.

İstiklal mücadelesinin 100 yıllık tarihini konu alan oyunun izleyenleri arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da yer aldı. Zafer Kayaokay'ın yönettiği 45 günde tamamlanan oyun 128 kişilik oyuncu kadrosuyla ve 400 kişilik bir ekip ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kayaokay da tek perdelik oyuna ilişkin, "Yakın Türk tarihimiz, Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet'ten önce Anadolu coğrafyasının ve Anadolu insanının yaşadığı acılar, döktüğü kan ve verdiği canı anlatan, bizi 100 yıllık süreçte bugünlere getiren o gerçekten muhteşem insanların hikayesi. Onların yüzlerinden alıntılar. Onların canlarından, kanlarından bugün vücut bulmuş bir oyun." diye konuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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