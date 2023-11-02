İstanbul'da Komedi Festivali Başlıyor! Son 3 Gün

İstanbul komedi festivali 5 Kasım'da başlıyor. Altıncısı düzenlenen festival, bol kahkahalı, güldüren ve düşündüren bir mizah festivali…

Festivalin ilk hafta oyun ve gösterileri de belli oldu.Şener Şen'li "Zengin Mutfağı" da oyunlardan biri. Yerli ve yabancı 28 Etkinliğin yer aldığı festivalde söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleri sahnelenecek...