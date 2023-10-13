Ankara'da Klasik Otomobil Festivali Başlıyor

Klasik otomobil sevenleri sevindiren haber geldi. Başkentlilerin merakla beklediği bu festival ile adeta geçmişe adım atacaksınız. İşte merakla beklenen Ankara Klasik Otomobil Festivali'nden ayrıntılar...

Ankara'da Klasik Otomobil Festivali Başlıyor
Ankara'da Klasik Otomobil Festivali Başlıyor
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Klasik Otomobil Festivali başlıyor 14 Ekim'de Ankara'da başlıyor. 2 gün sürecek bu festival Ankaralı klasik otomobil severler tarafından oldukça büyük bir ilgi görüyor. Peki gerçekleşecek etkinlikte neler olacak? İşte 14 Ekim'de başlayacak 2023 Ankara'da Klasik Otomobil Festivali hakkında bilmeniz gereken her şey...

Ankara Klasik Otomobil Festivali

Ankara Klasik Otomobil Festivali
Ankara Klasik Otomobil Festivali

Ankara’da 14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Klasik Otomobil Festivali için hazırlıklar sürüyor. Tarihi değerlere büyük özen gösterdiklerini ve değer verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yakında başlayacak festival için heyecanlı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar nostaljik ve geçmişe ait otomobilleri Altındağ’da bir araya getirecek önemli bir organizasyona imza attığımız için çok mutluyuz. Dönemlerinin en değerlileri, trafikte oldukları dönemde fırtına gibi esen, her biri birbirinden kıymetli klasik otomobiller bu festivalde görücüye çıkacak. Tam 500 klasik otomobil festivalimize katılıyor. Başkent Millet Bahçesi oldukça renkli anlara sahne olacak”
Klasik Otomobil Festivali
Klasik Otomobil Festivali

Balcı, tüm klasik otomobil severleri 14-15 Ekim tarihlerinde festivale katılmaya çağırdı.

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