Yatırımcılar merakla bekliyordu, Türkiye tarihinin en büyük halka arzı geldi. Yatırımcıları ilgilendiren bu habere göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 şirketin halka arzına onay gelirken halka arz onayı gelen şirketlerden birinin ülke tarihinin en büyük halka arzını yapacak.

Türkiye Tarihinin En Büyük Halka Arzı

Türkiye Tarihinin En Büyük Halka Arzı

Son dönemlerde halka arz olan şirketler genellikle 500 milyon lira ile 1,5 milyar lira arasında bir halka arz büyüklüğüne ulaşıyordu. Bugün onay gelen TAB Gıda, 6 milyar 825 milyon liralık bir halka arz büyüklüğüne sahip.

Toplamda 51 milyon 500 bin lot hisse satışı ile Tab Gıda halka arz olacak. 1 pay başına 130 TL'den hesaplandığında halka arzın büyüklüğü 6 milyar 825 milyon lira olacak ve Türkiye tarihinin en büyük halka arzı olacak.

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