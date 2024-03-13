'Konuşulan Yazılar' sergisi açıldı

Hat sanatı üstadlarının da eserlerinin bulunduğu "Konuşan Yazılar" Hüsnü hat sergisi Ankara Sanayi Odası'nda sanatseverlerle buluştu

Yeşarizade Mustafa İzzet, Hasan Çelebi gibi 36 ünlü hattatın imzasını taşıyan eserlerde Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve Mevlana'nın şiirlerinden kıtalar da bulunuyor.

Ankara Sanayi Odası'nda yer alan Konuşan Yazılar Sergisi 15 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.





