'Konuşulan Yazılar' sergisi açıldı

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan ve ünlü hattatların imzasını taşıyan 50 eserden oluşan sergi Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Ankara Sanayi Odası’nda açılan “Konuşan Yazılar” hüsnü hat sergisi 15 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Hat sanatı üstadlarının da eserlerinin bulunduğu "Konuşan Yazılar" Hüsnü hat sergisi Ankara Sanayi Odası'nda sanatseverlerle buluştu

Yeşarizade Mustafa İzzet, Hasan Çelebi gibi 36 ünlü hattatın imzasını taşıyan eserlerde Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve Mevlana'nın şiirlerinden kıtalar da bulunuyor.

Ankara Sanayi Odası'nda yer alan Konuşan Yazılar Sergisi 15 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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