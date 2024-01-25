Konya'da yer altında büyük keşif! 20 bin kişiye yetiyor...

Anrik dünyanın en büyük yer altı şehri olma özelliğine sahip olan yeni keşif, 20 bin kişiye yetecek su depolayan sarnıcıyla büyülüyor.

Yer altı şehrinin Frenklerin hüküm sürdüğü Roma'da 8. yüzyılın başlarında inşa edildiği tahmin ediliyor.

Ayrıca Bizanslıların bu yer altı şehrini olası düşman saldırısına karşı bir savunma hattı olarak kurmaları da muhtemel görünüyor.

Yer altı şehrinin en dikkat çeken özelliği, 63 metrekarelik sarnıcı. Sarnıç, yaklaşık 20 bin kişilik bir su kaynağına sahip. Bu da, şehrin uzun süreli kuşatmalara dayanmasını sağlıyordu. Şehrin genişliği 20 bin metrekare ve 41 farklı odaya ev sahipliği yapıyor.

DEVASA SARNIC 20 BİN KİŞİYE SU SAĞLIYOR

Birbirine tünellerle bağlı yer altı şehri, sarnıç, şaraphane, çeşitli atölyeler ve yaşam alanlarını içeriyor.

Konya Müzeler Müdürlüğü Başkanı, "Sarnıcı besleyen kuyularla birlikte neredeyse 20 bin kişilik bir su kaynağı var." dedi.

Şaraphane, antik dönemde bölgede üzüm yetiştiriciliğinin önemli bir faaliyet olduğunu gösteriyor. Atölyelerde, seramik, metal ve ahşap işçiliği gibi çeşitli faaliyetler yürütülmüş. Yaşam alanları, insanların uzun süreli olarak yer altında yaşamasına imkan sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Kazı çalışmalarını yürüten Konya Müzeleri Arkeoloğu Hasan Uğuz, şehrin henüz keşfedilmemiş kısımlarının olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.