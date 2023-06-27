Küçük Prens 80 yaşında! Galataport'ta kutlandı

Galataport İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Marketing Toys tarafından Türkiye'de ilk kez Galataport İstanbul'da düzenlenen sergi, özel kurgusuyla çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de hayal gücünü canlandırırken, kitapta yer alan hayata dair değerleri ve sevginin gücünü vurguluyor.

Galataport İstanbul'da 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek sergi, haftanın her günü 11.00-21.00 saatleri arasında görülebilecek.

Sergi biletleri, Galataport İstanbul M Blok'taki sergi gişesinden ve Passo üzerinden temin edilebilecek.