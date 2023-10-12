Levent Kırcasız 8 Yıl! Vatan Partili Büyük Ustayı Saygıyla Anıyoruz

Usta Tiyatro Sanatçısı Levent Kırca 8 yıl önce aramızdan ayrıldı. Türkiye'nin en büyük güldürü ustası Kırca'nın hayatı tiyatro ve mücadeleyle geçti.

1948 yılında Samsun'da doğan Levent Kırca öğretmen bir annenin çocuğuydu.

Usta sanatçının profesyonel sahne yolculuğu 1964 yılında başladı. İlk kez Ankara Devlet Tiyatrosunda sahneye çıktı. Ankara Birlik Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Hodri Meydan gibi pek çok tiyatro topluluğunda yer aldı.

1978'de sinema ile tanıştı. "Altınşehir", "Ne Olacak Şimdi?", "Mavi Muammer" ilk sinema filmleriydi. 1988'de Türkiye tarihinin en uzun soluklu televizyon yapımları arasına giren, izlenme rekorları kıran "Olacak O Kadar" ile evlere misafir oldu. 22 yıl boyunca emekçinin, memurun, işçinin, öğrencinin sorunlarını ekrana taşıdı.

Kırca, 2011 yılında İşçi (Vatan) Partisi ile siyasete adım attı. Vatan Partisi Merkez Yürütme kurulu üyesi oldu. Ulusal Kanal'da Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2011 yılında da Aydınlık'ta köşe yazmaya başladı.

Silivri'de, Türk ordusuna ve aydınlara kurulan Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını bozmak için mücadele etti. "İçeridekiler" oyunu ile vatandaşlara kumpasları anlattı.

Kadıköy'de Levent Kırca Tiyatrosu'nu kurdu. 2014 yerel seçimlerinde İşçi (Vatan) Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

1988 yılında kendisine verilen Devlet Sanatçısı ünvanı, hiçbir gerekçe gösterilmeden 2015 yılında geri alındı. Kırca son olarak kısıtlı bütçesi ile hayalindeki komedi yapımı "Sarhoşum Gel Beni Al" filmini çekti.