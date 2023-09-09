Levent Kırca Bursları yeni dönemde bağışlarınızı bekliyor!

İletişim Gönüllüleri ve Görevlileri Vakfı (GÖREV VAKFI) geçtiğimiz dönem başlattığı Levent Kırca Burs Kampanyasını yeni dönemde büyütmek için kolları sıvadı. Milli yayaıncılık ve eğitim alanında faaliyetleri desteklemek, büyütmek için kurulan Görev Vakfı, çeşitli projelerinin yanında öğrencilere burs kampanyası da düzenlemeye başlamıştı.

LEVENT KIRCA BURSLARI YENİ DÖNEMDE BAĞIŞLARINIZI BEKLİYOR!

2022 – 2023 eğitim döneminde başlatılan kampanya ile lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine eğitim için maddi imkan sağlayan Görev Vakfı, yeni dönem burs katkısı verecek vatandaşlarımız için bir çağrı metni yayınladı:

“Ekonomik zorluklarımızın yanına maalesef Şubat 2023’te karşılaştığımız Deprem Felaketi eklenerek büyük mağduriyetlere yol açtı. 11 ilimizde büyük yıkımlar yaşandı, on binlerce yurttaşımızı kaybettik, milyonlarca vatandaşımız barınma sorunu ile karşı karşıya kaldı. Binlerce gencimiz imkanlarını kaybetti. Ancak umutsuzluğa kapılmak yok, karamsarlığa yer yok! Türkiyemizin engin tecrübeleri var, büyük birikimi var, zorlukları alt etme kararlılığı her zaman var!

En önemlisi her alanda kendini ispat etmiş gençliği var... Yarınlarda fabrikanın başına geçecek, tarlalarda zirai atılım yapacak, Türk jetlerini göklerde uçuracak, her branşta madalyaları dizecek gençlerimiz şimdiden hazırdır. Üreterek zorlukları aşacağımız zamanlar yakındır, gençlerimiz sorumluluk almak için hazır beklemektedir...

Tabi ki varlığını Türk Varlığı’na armağan etmek için yola çıkmış bizler hem maddi hem manevi yaraları sarmak için milletimizle “GÖREV” başındayız.

Yarınlarımız için bugünden görev çağrımıza katılın, burslarınızla gençlerimizin eğitim koşullarını iyileştirelim!”

BURS KATEGORİLERİ:

Lise Bursu : Aylık 500 TL / Yıllık 4500 TL

Üniversite Bursu : Aylık 1000 TL / Yıllık 9000 TL

Yüksek Lisans Bursu : Aylık 1500 TL / Yıllık 13.500 TL

GÖREV VAKFI BURS HESABI BİLGİLERİ:

Hesap adı: İletişim Gönüllüleri ve Görevlileri Vakfı

İban numarası: TR120001500158007316682663 (Vakıf Bank Beyoğlu Şubesi )

Kampanya hakkında Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel de bir çağrıda bulundu: “ Günden güne yeni atakların, büyük sıçramaların eşiğine geldik. Geçmişte nasıl yaptıysak, şimdi ve yarınlarda da aynı ruh haliyle hareket edeceğiz. Yaparız irademiz her geçen gün daha da ateşleniyor!

Önümüzdeki süreçte ilk görevimiz, dönem başlarken öğrencilerimizi eğitim yolculuğunda yalnız bırakmamaktır. Görev Vakfı – Levent Kırca Burs Kampanyamıza tüm dostlarımızın desteğini bekliyoruz. Burs kampanyamıza ismini verdiğimiz Levent Kırca gibi Türk Milletine bağlı, vatani sorumluluklara duyarlı ve atılgan gençler yetişmesinde rol oynamak istiyoruz. Bu çağrı tüm milletimizedir! Öğrenci sayımızı yüzlerden binlere çıkaralım, Türk Milletinin dayanışma elini gençliğimize uzatalım.”

Burs bağışları için iletişim: 05346460919 - 05350559883