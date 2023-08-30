Mangalda künefe yaptı! Adanalı Zeynep ustadan mangalda künefe

Adanalı tatlıcı, Rize’nin Ayder Yaylası’nda mangalda künefe yaptı.

Mangalda künefe yaptı! Adanalı Zeynep ustadan mangalda künefe
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Adana’da uzun yıllardır tatlıcılık yapan Zeynep Geyik, Adana tatlılarını tanıtmak için Rize’nin Ayder Yaylası’na çıktı. Burada birbirinden lezzetli tatlıları yapan Geyik, son olarak da mangalda künefe yaptı.

ADANALI ZEYNEP USTADAN MANGALDA KÜNEFE

Mangalda künefe sosyal medyada binlerce kez izlenip beğenilirken Geyik, “Adanalı olarak mangalı her zaman kullanırız. Burada da künefe yaparken mangalı kullandık. Çokta güzel oldu künefemiz. Adana’nın tatlılarını tanıtma çalışmamız devam edecek” dedi.

Mangalda künefe yaptı! Adanalı Zeynep ustadan mangalda künefe - Resim : 1

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