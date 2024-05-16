Terör propagandası yapan şahıslara şafak operasyonu

Şırnak merkez ve 6 ilçeye Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafında şafak operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı, operasyonun devam etiği belirtildi.

Edinilen ilk bilgilere göre operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı. Tespiti yapılan şüphelilere yönelik operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.