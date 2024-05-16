Terör propagandası yapan şahıslara şafak operasyonu

Operasyon, Şırnak'ta gerçekleştirildi. Terör propagandası yapan şahıslara yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Terör propagandası yapan şahıslara şafak operasyonu
Editör: Yağmur Biçen

Şırnak merkez ve 6 ilçeye Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafında şafak operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı, operasyonun devam etiği belirtildi.

 Edinilen ilk bilgilere göre operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı. Tespiti yapılan şüphelilere yönelik operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# şafak operasyonu # terör propagandası # gözaltı
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