Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi

94 yaşındaki İhsan Damdam'a Seul'dan gelen heyet sürpriz yaptı. Kore Savaşı'na katılan Konyalı gazi Koreliler tarafından hatırlanıyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyor.

Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi
Editör: Yağmur Biçen
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Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla 25 Temmuz 1950'de Bakanlar Kurulunun Güney Kore'ye kuvvet gönderme kararı doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen askerler arasında yer alan Damdam, Seul'den Konya'ya gelen heyetle buluştu.

Damdam'ın önünde saygıyla eğilen heyettekiler  duygu dolu anlar yaşadı.

Gösterilen vefa ziyaretinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Damdam, Kılca'nın davetiyle unutamayacağı bir gün yaşadığını söyledi.

"SİZ OLMASAYDINIZ BİZ OLMAZDIK"

Damdam, bir araya geldiği Korelileri görünce şaşırdığını belirterek, "Kadınlar Pazarında zeytin alacaktım. Telefon çaldı, 'Seni alacağız.' dediler. Seul'den gelmişler. Beni görünce hepsi kucakladı, elimi öptüler, sarıldılar. İyi insanlar, unutmadılar. En önemli tarafı bu. Bana sarıldılar, ağladılar. 'Siz olmasaydınız biz olmazdık.' dediler. Dünyanın bir ucundan gelmişler, unutmamışlar. Kore gazisi pek kalmadı, çoğu öldü." ifadesini kullandı.

Heyetin önünde eğildiğinde duygulandığını anlatan Damdam, "Onların saygı gösterisi böyledir. 20 sene önce davet üzerine Kore'ye gitmiştim. Her şey değişmiş, kalkınmışlar. Her sene Kore'den gelirlerdi. İki yıldır gelmiyorlardı. Görünce duygulandım." dedi.

Kılca ise Korelileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler de bu güzel buluşmaya vesile olduk. Onlar, bizim çınarlarımız. Gereken hürmeti ve muhabbeti eksik etmeme gayretiyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kore # seul # ziyaret # Kore gazisi
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