Milliyetçi Erkin Koray'ın ardından büyük bir servet bıraktı! Türk toplumuna değer

Türk rock müziği tarihinde aslında oldukça fazla sayıda vatansever isim olmasına rağmen bu müzik türünün özellikle günümüzde post modern sanatla olumsuz bir pekiştirme ile anılmaya başlandı.

Bizim uzun saçlı, asi gençlerimizin rock müziği yalnızca Erkin Koray, Barış Manço ve Cem Karaca gibi efsanelerle değil yaşayan ve kaybettiğimiz çok sayıda vatansever sanatçımızla da yaşıyor.

PKK’YA ŞEHİT VEREN ROCK CAMİASI

Türk müziğinin ilk metal müzik gruplarından olan Pentragram’ın (Mezarkabul) eski gitaristlerinden Ümit Yılbar asteğmen olarak askerliğini yaparken kendi isteği ile komando olmuş ve daha sonrasında terör örgütü PKK’ya karşı bir operasyon sırasında şehit edilmişti. Henüz 27 yaşında yetenekli bir müzisyen olan Ümit Yılbar’ın ardından besteleri, vatanseverliği ve kendisine ithaf edilen “Fly Forever” isimli şarkı kalmıştır.

ASKERDEN KAÇAN DEĞİL, VAZİFESİNİ YAPANLARIN SÖZLERİ

Genel itibariyle vatansızlıkla ilişkilendirilse de Türk Rock müziği içinde çok sayıda sanatçı askerlik görevini de yerine getirmişti. Erkin Koray gibi büyük ustaların yanı sıra yeni nesilden Redd isimli müzik grubunun üyeleri de aynı anda askere gitti. Askerden beş ay sonra bir de albümle dönen üyeler vatan görevi yapmanın hiçbir şeye engel olmayacağını da göstermiş oldular.

TÜRKİYE’NİN ACISI MÜZİĞİMİZİN DE ACISIDIR

17 Ağustos 1999 depremi Türkiye’deki en travmatik olaylardan biri olarak hafızaya kazındı. Elbette, o dönemde milletin acılarıyla alay etme gibi bir “moda” henüz oluşmamış olsa da o dönemde yine sanatçılarımız vatanseverdi. Az önce bahsi geçen Pentagram adlı grup o yıllarda “For Those Who Died Alone (Yalnız Ölenler İçin)” isimli bir parça bestelemişti. Bu parça 99 depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza atfedildi. Kaybettiğimiz insanları önce ağıt havasında bir açılışla bize hatırlatan ardından yeniden ayağa kalkacak olmanın verdiği inancı yansıtan bir parça olan FTWDA parçasını dinlemenizi tavsiye ederiz.

BEYAZ SARAYA DA KARŞI DURMAYI BİLMEK

Vahim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Barış Akarsu yediden yetmişe her birimizin çok sevdiği bir sanatçıydı. Genç yaşına rağmen Türkiye’nin gönlüne taht kurmayı başarmıştı. Sadece temiz yüzü ya da güzel sesi ile değil; Türkiye’nin düşmanlarına karşı tepkisi ile de önemli bir duruş sergilemişti. “Kimdir O” şarkısı ile açıktan ABD’yi anlatmış, katliamlar düzenleyen ABD ile kendi dalında bir hesaplaşmaya gitmişti. “Kanlı resimler ressamı sergide insan mezarı” sunarken biz kendi dilimizde kendi sözlerimizle ABD’ye karşı direniyorduk. Şarkının çıkış yılı olan 2004 ise ABD’nin Irak’ı böldüğü yıl.

SAM AMCALARDAN SORULACAK HESABIMIZ VAR

Murat Kekilli de ABD’yi direkt hedef alanlardan… Erkin Korayların açtığı Anadolu Rock yolunu aynı vatansever, anti-emperyalist çizgiden sürdüren Murat Kekilli’nin Sam Amcalar isimli şarkısı da bir döneme damgasını vuran eserlerden… “Çok uzakta değil Pasifik'te/ Canı her sıkıldığında Sam amcaların /Canı çıkar Ortadoğu'da çocukların/ Çocuk olmak tehlikelidir yasaktır yavrum” sözleriyle bizi bir kez daha sarsan Kekilli şarkılarıyla vatanseverliği sadece dilinde değil, eylemliliğe de getirenlerden.

Daha sayısız sanatçımız ülkesini sevmeye, esas tehditlerin nereden geldiğini bilerek hareket etmeye devam ediyor. Erkin Koray’ı kaybetmiş olsak da bizim “rockçı asi çocuklar” onun milliyetçi mirasını taşımaya devam ediyor.