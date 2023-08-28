Muş’ta yaşayan 70 yaşındaki Bahri Bağlı ağaç dallarını sanata dönüştürüyor

Muş’ta 15 yıldır baston yaparak geçimini sağlayan 18 çocuk babası 70 yaşındaki Bahri Bağlı, teknolojiye karşı ayakta durma savaşı veriyor.

Muş’ta yaşayan 70 yaşındaki Bahri Bağlı ağaç dallarını sanata dönüştürüyor
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Muş’ta yaşayan 70 yaşındaki Bahri Bağlı, 15 yıldır dağlardan getirdiği yöreye ait kevut ve kıner ağaçlardan baston, tahta kaşık, masaj aleti ve farklı çeşitlerde süs eşyaları yaparak satışa sunuyor. Sunay Mahallesi’nde bulunan atölyesinde sanatını icra eden Bağlı, ormandan topladığı kurumuş ağaç dallarını sanata dönüştürüyor.

GÜNDE ORTALAMA 20 ADET BASTON YAPIYOR

Batman’ın Sason ilçesinden gelip burada uzun süre bir mobilya atölyesinde çırak olarak çalıştıktan sonra kendi iş yerini açan Bağlı, günde ortalama 20 adet baston yapıyor. Büyük uğraşlar sonucunda yaptığı bastonları başta yaşlılar olmak üzere çobanlara tanesini 50 ile 150 TL arasında satan Bağlı, ekonomik durumu müsait olmayan vatandaşlardan ise ücret almıyor.

Muş’ta yaşayan 70 yaşındaki Bahri Bağlı ağaç dallarını sanata dönüştürüyor - Resim : 1

DAĞDAN TOPLADIĞI AĞAÇ DALLARINDAN BASTON YAPIYOR

Yaşına rağmen marangozluk gibi zor bir işi keyifle sürdüren Bahri Bağlı, ormanda topladığı ağaç dallarından başta baston olmak üzere çok farklı ev eşyası yaptığını belirterek,

“Ben 70 yaşına girdim. Dağdan topladığım ağaç dallarından baston yapıyorum. Günde ortalama 15 adet baston yapıyorum. Ben bastonları başta yaşlılar olmak üzere çobanlara satıyorum. Çobanlara sattıklarım farklı yaşlılara sattıklarım farklı. Yaptığım bastonları Malazgirt, Bulanık, Tatvan, Bitlis ve Ağrı’ya satıyorum. Ormandan topladığım dalları eve getiriyorum. Daha sonra fırına veriyorum fırında yumuşuyorlar. Daha sonra burada hazırladığım kalıplarda bastonlara şekil veriyorum. Bastonların tanesini 50 ile 150 TL arasında satıyorum” dedi.

Muş’ta yaşayan 70 yaşındaki Bahri Bağlı ağaç dallarını sanata dönüştürüyor - Resim : 2

Muş’ta yaşayan 70 yaşındaki Bahri Bağlı ağaç dallarını sanata dönüştürüyor - Resim : 3

Muş’ta yaşayan 70 yaşındaki Bahri Bağlı ağaç dallarını sanata dönüştürüyor - Resim : 4

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# Muş # yaşlı adam # ağaç # ağaç dalı # baston # sanat
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