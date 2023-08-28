Batman'da nereler gezilir? Batman'da ne yenir? Batman gezi rehberi ve tatmanız gereken yöresel lezzetler

Batman şehrinin tarihi, Sümerlere kadar uzanan zengin bir geçmişe sahiptir. İluh Tepesi'nin bulunduğu arazide Sümerlere ait yerleşim izleri bulunmaktadır. Herodot'un tarihinde de Batman'a dair bilgiler yer almaktadır. Bölgede ilk olarak Medler yaşamıştır. M.Ö. 352 yılında Büyük İskender bölgeyi fethetmiştir. Daha sonra ise Lesepkoslar, Partlar, Romalılar, Sasaniler ve Bizans İmparatorluğu bölgede hakimiyet kurmuştur.

Aynı zamanda Artuklular, Moğollar, İlhanlılar, Celaliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safeviler de bölgede egemen olmuşlardır. 1515 yılına kadar İluh Tepesi Elekhan olarak adlandırılmış, ancak 4. Murat döneminde bu isim Elah olarak değiştirilmiştir. Batman, Mezopotamya'nın beşiği olarak bilinir ve gezilecek birçok yeri ve yöresel lezzetleri barındırır.

BATMAN'DA NERELER GEZİLİR? BATMAN'DA NE YENİR? BATMAN GEZİ REHBERİ VE TATMANIZ GEREKEN YÖRESEL LEZZETLER

BATMAN'DA GEZİLECEK YERLER:

Hasankeyf: Tarihi ve kültürel değeri yüksek bir antik kent. Mezopotamya'da farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Hasankeyf Kalesi: M.S. 363 yılında inşa edilmiş, Batman'ın önemli simgelerinden biri.

Hasankeyf Yolgeçen Hanı: Mağaranın içinde yer alan ve restoran olarak kullanılan tarihi bir yapı.

Hallan Çemi Höyüğü: Neolitik dönemi yansıtan arkeolojik alanlardan biri.

Batman Müzesi: Eski Taş Çağı'ndan kalma eserleri sergileyen bir müze.

Mor Aha Manastırı: Süryanilerin tarihi yapılarından biri.

Mor Kiryakus Manastırı: Batman ve çevresindeki tarihi manastırlardan biri.

Zeynel Bey Kümbeti: Anadolu'daki ilk anıt mezar olma özelliğine sahip.

BATMAN'DA LEZZET DURAKLARI:

Kaburga Dolması: Yöresel bir lezzet olan kaburga dolması, zengin baharatlarla tatlandırılır.

Şam Böreği: Hamur işi olan bu börek çeşidi kahvaltılarda tercih edilir.

Perde Pilavı: Yöresel bir pilav türüdür ve tavuk etiyle hazırlanır.

Tırşık: İçinde patlıcan, biber ve et bulunan bir tür yemektir.

Mumbar Dolması: Batman'a özgü bir yemek olan mumbar dolması, koyun etiyle yapılır.

Havdel: Batman'ın ünlü tatlılarından biri, badem ve baharatlarla zenginleştirilir.

Bayram Tatlısı: Özellikle bayramlarda yapılan cevizli tatlı.