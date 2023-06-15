Putin'in en sevdiği 10 kitap ve yazar

Vladimir Putin konuşmaları sırasında Rus şiirinden ya da yabancı klasiklerden alıntılar yapmayı seven bir lider. Puşkin ve Yesenin başta olmak üzere Rus şiirine büyük bir hayranlık besleyen Putin, Almanca orijinallerinden okuduğu Heine ve Goethe'nin yapıtlarına da büyük kıymet veriyor. Russia Beyond portalı, Putin'in basına verdiği demeçlerde ya da yaptığı konuşmalarda en sık andığı, en çok alıntıladığı kitap ve yazarları derledi.

1. SAVAŞ VE BARIŞ - LEV TOLSTOY

Putin haziran ayındaki Direkt Hat programında kendisini en çok etkileyen eserlerden birinin Tolstoy'un başyapıtı olduğunu söylemişti.



2. KOLOBOK, RUS HALK MASALI.

Türlü badireler atlattıktan sonra tatlı söze kanan ve tilkinin midesine giren ekmeğin masalı, Putin'in yüksek mevkilerdeki bürokratlara sık sık hatırlattığı bir hikaye.

3. MİKHAİL LERMONTOV

Putin 2016'da yaptığı bir konuşmada "kendini başka bir dünyada bulmak istediği zamanlarda muhakkak Lermontov'un şiirlerini okuduğunu" söylemişti.

4. ON İKİ AY, SAMUİL MARŞAK

Rusça çocuk edebiyatının bu klasiğini Putin de torunlarına okuyor.



5. Küçük Prens, Antoine de Saint-Exupéry'in eseri özellikle çevre konularında konuşurken Putin'in andığı eserler arasında.



6. ALEXANDRE DUMAS.

Pek çok Rus gibi Putin de sıkı bir Üç Silahşörler hayranı.

7. ERNEST HEMİNGWAY

2011'de bir Amerikan dergisine verdiği röportajda Putin gençliğinde en çok okuduğu üç yazardan birinin Hemingway olduğunu söylemişti.

8. İVAN TURGENYEV

Putin'in çevresindekilere sık sık önerdiği kitaplardan biri de Bir Avcının Notları.

9. ÖMER HAYYAM

Putin 2007'de bir konferans sırasında moral bozukluğuyla nasıl baş ettiği yönündeki bir soruya "Köpeğim Koni'nin ve Ömer Hayyam'ın şiirlerinin yardımıyla" cevabını vermişti.

10. SERGEY YESENİN

Rusya'da halk tabakalarının en sevdiği şair Yesenin, devlet başkanının da favorileri arasında.

Kaynak: https://www.rbth.com/arts/334143-putins-favorite-books