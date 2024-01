SİYAD Üyelerinin En İyi Yabancı Film Seçimi: Bir Düşüşün Anatomisi, Güneş Sonrası

KADIN YÖNETMENLER ÖNE ÇIKIYOR

Yönetmen koltuğunda kadınların öne çıktığı bu yılda SİYAD'ın uluslararası seçimlerinde de ilk sıralarda yönetmen kadınların filmleri yer aldı.

Vizyon filmleri içerisinde Fransız yönetmen Justine Triet’nin geçen yıl Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye’yi kazanan ve şimdi de en iyi film dalında Oscar adayı olan “Bir Düşüşün Anatomisi” (Anatomie d'une chute) on filmlik listenin ilk sırasında yer aldı. Yılın büyük ilgi gören filmlerinden, İrlandalı Martin McDonagh’ın iki arkadaşın dostluğu üzerinden bir dağılma öyküsü anlattığı “The Banshees of Inisherin” ikinci, 81 yaşındaki Amerikalı usta yönetmen Martin Scorsese’nin 10 dalda Oscar’a aday olan “Dolunay Katilleri” (Killers of the Flower Moon) ise üçüncü oldu.

SİYAD üyeleri dijital platformlarda yayınlanan uluslararası yapımlar için de ayrı bir oylama gerçekleştirdi. 2023 yılında Türkiye’deki ilk gösterimi dijital platformlarda yapılan filmlerin dahil edildiği bu oylama sonucunda İskoçyalı Charlotte Wells’in yönettiği “Güneş Sonrası” (Aftersun) zirveye yerleşti. Arjantinli yönetmen Rodrigo Moreno’nun “Kabahatliler” (Los Delincuentes) ikinci sırada yer alırken, Katalan yönetmen Carla Simón’un Altın Ayı ödülllü filmi “Alcarràs” üçüncü oldu.

SİYAD üyelerinin hem vizyon hem de dijital platformlarda gösterilen yerli yapımlar arasından en iyileri seçeceği oylama ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

2023 yılında sinema salonları ve dijital platformlarda seyirciyle buluşan uluslararası yapımların SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenen en iyi 10’ar filmlik listesi şöyle:

VİZYONUN EN İYİ ON FİLMİ (2023)

1. Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomie d’une chute) – Yön: Justine Triet

2. The Banshees of Inisherin – Yön: Martin McDonagh

3. Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) – Yön: Martin Scorsese

4. Kızıl Gökyüzü (Roter Himmel) – Yön: Christian Petzold

5. Başka Bir Hayatta (Past Lives) – Yön: Celine Song

6. Saint Omer – Yön: Alice Diop

7. AI (EO) – Jerzy Skolimowski

8. Çocuk ve Balıkçıl (Kimitachi wa do ikiru ka) – Yön: Hayao Miyazaki

9. Sessiz Kız (The Quiet Girl) – Yön: Colm Bairéad

10. Oppenheimer – Yön: Christopher Nolan

DİJİTAL PLATFORMLARIN EN İYİ ON FİLMİ (2023)

1. Güneş Sonrası (Aftersun) – Yön: Charlotte Wells

2. Kabahatliler (Los Delincuentes) – Yön: Rodrigo Moreno

3. Alcarràs – Yön: Carla Simón

4. Güzel Bir Sabah (Un beau matin) – Yön: Mia Hansen-Løve

5. Yakın (Close)- Yön: Lukas Dhont

6. Hayatın Tüm Acıları ve Güzellikleri (All the Beauty and the Bloodshed) – Yön: Laura Poitras

7. Pasajlar (Passages) – Yön: Ira Sachs

8. Leyla’nın Kardeşleri (Baradaran-e Leila) – Yön: Saeed Roustayi

9. Flux Gourmet – Yön: Peter Strickland

The Killer – Yön: David Fincher

10. Nasıl Seks Yapacağız? (How to Have Sex) – Yön: Molly Manning Walker