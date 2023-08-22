Tehlikeli filminin konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Film hangi kanalda yayınlanacak?

"TEHLİKELİ" adlı film, kardeşinin ölümüyle yıkılan bir adamın intikam hikayesini konu alan bir aksiyon-dram filmidir.

TEHLİKELİ FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Film, baş karakterin kardeşinin ölümüyle sarsılan bir adamın hikayesini anlatır. Büyük bir yıkım yaşadıktan sonra, bu adam ıssız bir adaya yerleşir, muhtemelen acısını ve kaybını içselleştirebilmek ve kendisini toparlayabilmek için. Ancak, adada kendi başına olduğu düşündüğü bir an, hayatı tekrar altüst olur.

Adam, bulunduğu adanın aslında kardeşinin ölümünden sorumlu olan tehlikeli bir çete tarafından kuşatıldığını keşfeder. Bu çete, paralı askerleri aracılığıyla ada üzerinde tam bir kontrol sağlamıştır. Artık adada yaşamak, intikam almak ve ada üzerindeki çeteyle savaşmak zorunda olan bir intikam yolculuğuna çıkar.

Scott Eastwood: Ana karakteri canlandıran Scott Eastwood, kardeşinin ölümüyle sarsılan adamı canlandırıyor. Kendi içsel çatışmalarını ve intikam arzusunu başarılı bir şekilde yansıtması bekleniyor.



Kevin Durand: Filmde, çetenin lideri veya en güçlü paralı askerlerinden birini canlandıran Durand'ın, baş karakterle karşı karşıya geldiği önemli sahneler olabilir.



Famke Janssen: Janssen, belki de adanın yerlisi olan veya baş karakterin yardımına koşan gizemli bir karakteri oynayabilir. Ya da çetenin içindeki bir hain veya belirli bir geçmişi olan bir karakteri canlandırabilir.

TEHLİKELİ FİLMİ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK ?

Bu film 22 Ağustos Salı günü saat 20:00'da Star TV ' den yayınlanacaktır. Tekrarı ise saat 22:00'da yayınlanacaktır.