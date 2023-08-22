Tehlikeli filminin konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Film hangi kanalda yayınlanacak?

Bu film, intikam, dram ve aksiyonun etkileyici bir karışımını sunarak izleyicilere duygusal ve gerilim dolu bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ana karakterin kişisel yolculuğu ve çetenin tehdidi altında verdiği amansız mücadele, filmi ilgi çekici ve izlenmeye değer kılıyor.

Tehlikeli filminin konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Film hangi kanalda yayınlanacak?
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"TEHLİKELİ" adlı film, kardeşinin ölümüyle yıkılan bir adamın intikam hikayesini konu alan bir aksiyon-dram filmidir.

TEHLİKELİ FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI 

Film, baş karakterin kardeşinin ölümüyle sarsılan bir adamın hikayesini anlatır. Büyük bir yıkım yaşadıktan sonra, bu adam ıssız bir adaya yerleşir, muhtemelen acısını ve kaybını içselleştirebilmek ve kendisini toparlayabilmek için. Ancak, adada kendi başına olduğu düşündüğü bir an, hayatı tekrar altüst olur.

Tehlikeli filminin konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Film hangi kanalda yayınlanacak? - Resim : 1

Adam, bulunduğu adanın aslında kardeşinin ölümünden sorumlu olan tehlikeli bir çete tarafından kuşatıldığını keşfeder. Bu çete, paralı askerleri aracılığıyla ada üzerinde tam bir kontrol sağlamıştır. Artık adada yaşamak, intikam almak ve ada üzerindeki çeteyle savaşmak zorunda olan bir intikam yolculuğuna çıkar.

Scott Eastwood: Ana karakteri canlandıran Scott Eastwood, kardeşinin ölümüyle sarsılan adamı canlandırıyor. Kendi içsel çatışmalarını ve intikam arzusunu başarılı bir şekilde yansıtması bekleniyor.

Tehlikeli filminin konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Film hangi kanalda yayınlanacak? - Resim : 2


Kevin Durand: Filmde, çetenin lideri veya en güçlü paralı askerlerinden birini canlandıran Durand'ın, baş karakterle karşı karşıya geldiği önemli sahneler olabilir.

Tehlikeli filminin konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Film hangi kanalda yayınlanacak? - Resim : 3


Famke Janssen: Janssen, belki de adanın yerlisi olan veya baş karakterin yardımına koşan gizemli bir karakteri oynayabilir. Ya da çetenin içindeki bir hain veya belirli bir geçmişi olan bir karakteri canlandırabilir.

Tehlikeli filminin konusu nedir? Oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Film hangi kanalda yayınlanacak? - Resim : 4

TEHLİKELİ FİLMİ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK ?

Bu film  22 Ağustos Salı günü saat 20:00'da Star TV ' den yayınlanacaktır. Tekrarı ise saat 22:00'da yayınlanacaktır.

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