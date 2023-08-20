Creed: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Nerede yayınlanacak?

Ryan Coogler'ın yönetmenliğini üstlendiği Creed: Bir Efsanenin Doğuşu, Rocky serisinin devamı niteliğinde bir spin-off filmi olarak izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Bu film, 2015 yılında vizyona girmiş ve sinemaseverlerden büyük ilgi görmüştür. İşte film hakkında merak edilen detaylar:

BABASININ İZİNDEN GİDEN GENÇ BOKSÖR: ADONİS JOHNSON CREED

Creed: Bir Efsanenin Doğuşu, Apollo Creed'in oğlu Adonis Johnson Creed'in hikayesini anlatıyor. Adonis, babasıyla hiç tanışmamış, babasının ölümünden sonra yetimhanede büyümüş bir gençtir. Ancak içindeki boks tutkusu, Apollo Creed'in mirasını sürdürme arzusuyla yanmaktadır. Philadelphia'da yaşayan Adonis, iyi bir yaşam fırsatına sahip olmasına rağmen boksörlük kariyeri peşinde koşmaktadır.

PHİLADELPHİA'DAN LOS ANGELES'A: ADONİS'İN YOLCULUĞU

Adonis, babasının eski rakibi ve arkadaşı olan boksör Rocky Balboa'nın kapısını çalar. Rocky, başlangıçta tereddüt etse de genç adamın kararlılığı ve azmi karşısında etkilenir ve onu antrenör olarak yanına alır. Bu noktadan sonra, Adonis boks dünyasında adını duyurmak ve babasının izinden gitmek için çaba gösterirken, Rocky de deneyimlerini genç kuşağa aktararak onun yanında yer alır.

AİLE KİMLİK VE GEÇMİŞ: FİLMİN TEMALARI

Film, boks ringindeki mücadelelerin yanı sıra, aile, kimlik ve geçmişle hesaplaşma temalarını da işler. Adonis'in babasının gölgesinden çıkma mücadelesi, Rocky'nin kendi geçmişiyle yüzleşmesi gibi konular, filmin temelini oluşturur.

OYUNCU KADROSU: MİCHAEL B. JORDAN VE SYLVESTER STALLONE

Michael B. Jordan: Adonis Johnson Creed rolünde

Sylvester Stallone: Rocky Balboa rolünde

Tessa Thompson: Bianca rolünde

Phylicia Rashad: Mary Anne Creed rolünde

Wood Harris: Tony "Little Duke" Burton rolünde

Tony Bellew: "Pretty" Ricky Conlan rolünde

Ritchie Coster: Pete Sporino rolünde

Graham McTavish: Tommy Holiday rolünde oynamaktadır.

AKSİYON VE DRAMIN BULUŞMASI: CREED İZLEYİCİLERE NELER SUNUYOR?

Creed: Bir Efsanenin Doğuşu, Rocky serisinin hayranlarını memnun eden aksiyon ve dram dolu bir yapımdır. Eğer bu hikaye daha fazla ayrıntıyla merakınızı cezbetti ise, filmi izleyerek tam anlamıyla bu unutulmaz maceraya katılabilirsiniz.

FİLM NEREDE YAYINLANACAK?

Bu film 20 Ağustos 2023 saat 22:00'da ATV ekranlarından yayınlanacaktır. İyi seyirler dileriz!