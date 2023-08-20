Tesla filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Nerede yayınlanacak?

Tesla filmi, izleyicilere 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına uzanan büyüleyici bir zaman yolculuğu sunuyor. Bilimin gücü ve insanlığın sınırları, Nikola Tesla'nın hayatı üzerinden işlenen bu filmde buluşuyor.

NİKOLA TESLA'NIN HAYATI TESLA FİLMİNDE CANLANIYOR: BİLİM VE REKABETİN HİKAYESİ

Büyük mucit Nikola Tesla'nın yaşamı ve bilimsel keşifleri, "Tesla" adlı yeni bir filmle beyaz perdeye taşınıyor. Film, Tesla'nın farklı elektrik akımları ve isimsiz bobin gibi çığır açan icatlarını keşfettiği süreci odak noktasına alıyor. Aynı zamanda, Thomas Edison ile yaşadığı rekabet, Tesla'nın zorlu hayat hikayesi ve dönemin sosyal dinamikleri de filmde işlenen temalar arasında.

NİKOLA TESLA'NIN DEHASI VE MÜCADELESİ ETHAN HAWKE'İN PERFORMANSIYLA SİNEMADA

Başrolde ünlü aktör Ethan Hawke'in canlandırdığı Nikola Tesla, film boyunca bilimsel dehanın yanı sıra kişisel mücadelelerini de izleyicilere aktarıyor. Hawke'nin dışında, Eve Hewson (Anne Morgan), Donnie Keshawarz (J.P. Morgan), Josh Hamilton (Robert Underwood Johnson) gibi yetenekli oyuncular da filmde yer alıyor.

ÖDÜLLÜ BİR YAPIM: TESLA 2020 SUNDANCE FİLM FESTİVALİ'NDE İLGİ TOPLADI

Film, 2020 Sundance Film Festivali'nde aldığı ödülle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nikola Tesla'nın yaşamına ve bilimsel çabalarına odaklanan yapım, onun icatlarının yanı sıra dönemin önemli isimleriyle ilişkilerini de gözler önüne seriyor. Özellikle Tesla'nın Thomas Edison (Kyle MacLachlan) ile olan rekabeti ve George Westinghouse (Jim Gaffigan) ile işbirliği gibi döneme damgasını vuran olaylar filmde vurgulanıyor.

FİLM NEREDE YAYINLANACAK?

Bu film gece saat 00:35 te ATV ekranlarından yayınlanacaktır. İyi seyirler dileriz!