Thor 5 gelecek mi? Thor serisinin 5. filmi için yönetmen Taika Waititi'den açıklama geldi!

Thor serisi, Taika Waititi'nin 2017 yapımı Thor: Ragnarok filmiyle canlanmıştı. İlk iki solo filmi genellikle eleştirilere maruz kalan bir seri olarak göze çarpmıştı. Waititi'nin getirdiği komik ve ezoterik tarz, Thor'un yaklaşımını değiştirerek filmi başarıya taşıdı. Dünya çapında 855 milyon dolar hasılat elde ederek serinin en iyi filmi unvanını kazandı.

Ancak Marvel, geçtiğimiz yıl gösterime giren Thor: Love and Thunder ile karışık eleştirilerle karşılaştı. Film, tonu, senaryosu, şakaları ve görsel efekt kalitesiyle ilgili eleştiriler aldı ve önceki Ragnarok filmi kadar olumlu bir tepki alamadı.

THOR: LOVE AND THUNDER ELEŞTİRİLERE RAĞMEN SERİNİN DEVAMI GELEBİLİR Mİ?

Thor serisinin geleceği belirsiz olsa da, Taika Waititi'nin gelecekte bir beşinci film yapılırsa karakterin karşısına çıkacak kötü karakter konusunda fikirleri var. Waititi, Cate Blanchett'in canlandırdığı Hela karakterinden daha güçlü bir kötü karakterin Thor ile mücadele etmesini istiyor.

WAİTİTİ : BEŞİNCİ THOR FİLMİ İÇİN GÜÇLÜ BİR KÖTÜ KARAKTER İSTİYOR!

Ona göre, karakter gelişimi devam etmeli ve Thor'un üstesinden gelmesi gereken daha zorlu engellerle karşılaşmalı. Bu nedenle Hela'dan daha güçlü bir kötü karakterin gerekliliğine inanıyor.

Thor: Love and Thunderda Thor, Christian Bale'in canlandırdığı Tanrı Kasabı Gorr karakteriyle mücadele etmişti. Ancak filmdeki aşırı eğlenceli ton, karakterin ciddiyetini yansıtmada yetersiz kalmıştı. Bu da filmin eleştirilmesine neden oldu.

TAİKA WAİTİTİ'NİN 2017 YAPIMI THOR: RAGNAROK FİLMİ, THOR SERİSİNİ CANLANDIRDI

Waititi ayrıca olası bir devam filminde farklı dünyalardan ilginç canavarların ve varlıkların tanıtılmasını istediğini belirtiyor. Bu, Thor evreninin genişlemesi ve çeşitlenmesi anlamına geliyor.

Chris Hemsworth ise gelecekteki bir filmde rol alıp almayacağı konusunda izleyicilerin ilgi gösterip göstermediğini görmek istediğini belirtiyor. Hemsworth, karakterini daha fazla ekranda görmek isteyen izleyicilere karşılık vermek istediğini ifade ediyor.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, Waititi ve Hemsworth'ün fikirleri, Thor 5 filmi için olası yönlere ışık tutuyor.