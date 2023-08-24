24 Ağustos Perşembe televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Televizyonda ilk kez yayınlanacak filmler!

Sinema tutkunları, 24 Ağustos 2023 Perşembe günü ekrana gelecek yerli veya yabancı filmleri heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

İntikam Vakti, oğlunun intikamını almaya çalışan gizemli bir adamın hikayesini konu ediyor. H, varlıklı ve güçlü bir adamdır. Ancak tüm bunlara rağmen o, her hafta milyonlarca dolar taşıyan zırhlı bir araç şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak işe başlar. H, olağanüstü yetenekleri sayesinde soygun girişimlerini engeller. Herkes onun çalışmasından memnundur ancak kimse onun neden bu şirkete girdiğini bilmemektedir. H'nin şirkette çalışmasının tek nedeni ise oğlunun ölümüne neden olanlardan intikam almaktır.

Filmde ; Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film Star TV ekranlarından saat 20:00 ve 22:00 da yayınlanacaktır. ( TV'de ilk kez )

CELAL İLE CEREN FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

30'lu yaşlarını süren Celal, Karaköy'de baba mesleğini sürdüren bir elektrikçidir. 30 yaş krizine yeni girmiş olan Ceren ise mobilya mağazasında çalışmaktadır. İkilinin uzun beraberliği ise 6 yıla dayanmıştır! Çevresindekiler artık evleneceklerini varsayarlar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren gitmesini istemese de, Celal kırk yalanla bir yolunu bulur ve partiye gider. Olay ortaya çıkınca Ceren ayrılmak ister; onu hala sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder!



Hayatının çoktan daha güllük- gülistanlık olacağını sanırken bekarlık günlerinde belalar da peşini bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler yakındır....

Başrollerini ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Celal ile Ceren, Recep İvedik serisinde beraber çalışan yönetmen Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar Kardeşler'in yeni komedi projeleri.

Filmde ; Şahan Gökbakar, Ezgi Mola, Gökcen Gökçebağ gibi oyuncular yer almaktadır.

Bu film Fox TV ekranlarından saat 20:00' da yayınlanacaktır.

İntikam Vakti filminin yıldız başrol oyuncusu Jason Statham'ın en iyi filmlerini derlediğimiz diğer haberimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!