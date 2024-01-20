Salçadan bakliyata sıvı yağdan muhteşem indirimler! Pazar torbasını kapan Tarım Kredi marketlerine koşuyor

Artan zam oranlarından sonra marketlere yanaşılmıyorken Tarım kredi marketlerde indirimler vatandaşları sevindirdi. 20-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan Tarım Kredi Market indirimleri sizler için derledik. Tarım Kredi marketlerinde yayınlanan kataloglarda birçok ürünlerde inanılmaz indirimler yapıldı.

TARIM KREDİ MARKETLERDEKİ İNDİRİMLER

ESKİ KAŞAR PEYNİR 89,90 TL

ERZİNCAN TULUM PEYNİR 99,90 TL

SUPERFRESH TON BALIĞI 74,90 TL

TUKAŞ SOS ÇEŞİTLERİ 32,90 TL

DUDOMİ BARDAK NOODLE 9,75 TL

TUKAŞ PİLAKİ ÇEŞİTLERİ 21,90 TL

MAKARNA ÇEŞİTLERİ 13,75 TL

DOĞAL TARHANA 39,50 TL

YAYLA HAŞLANMIŞ BAKLİYAT 26,90 TL

ŞEHRİYE ÇEŞİTLERİ 13,75 TL

YAYLA HAŞLANMIŞ MEKSİKA FASÜLYE 21,90 TL

ANADOLU BUĞDAY UNU 5KG 66 TL

YAYLA ETLİ NOHUT 45,90 TL

TARSÜT KAŞAR PEYNİR 83,90 TL

RENDELENMİŞ DOMATES 23,90 TL

SUPERFRESH SÜT MISIR 47,90 TL

DANA SOSİS 42,90 TL

SALAMURA ZEYTİN 55 TL

TUKAŞ KETÇAP 35,90 TL

TUKAŞ MAYONEZ 39,90 TL

DONDURULMUŞ PATATES 43,90 TL

GEZEN TAVUK YUMURA 52,50 TL

PARMAK SUCUK 114,90 TL

HAZIR ET DÖNER 69,90 TL

ORGANİK YUMURTA 54,90 TL

BAKPİLİÇ TAVUK FLETO 139,90 TL

SATIR KÖFTE 124,50 TL

SUPERFRESH SOĞAN HALKASI 49,90 TL

SUPERFRESH TAŞ FIRIN PİZZA 69,90 TL

SUPERFRESH MİLFÖY HAMURU 49,90 TL

SUPERFRESH PİZZA KİNG 99,90 TL

BOHÇA MANTI 25,90 TL

AYNES BEYAZ PEYNİR 104,90 TL

SALEP 71,90 TL

TARSÜT KLASİK BEYAZ PEYNİR 112,90 TL

SÜZME BEYAZ PEYNİR 92 TL

TARSÜT İZMİR TULUM PEYNİR 95 TL

SÜTAŞ KREMA 29,90 TL

AYÇİÇEK YAĞI 38,90 TL