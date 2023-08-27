27 Ağustos 2023 Pazar günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?
27 Ağustos 2023 Pazar günü televizyon ekranları, farklı kanallarda zengin içeriklerle dolup taşıyor. Kanalların 27 Ağustos 2023 Pazar günü TV yayın akışı...
Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 27 Ağustos 2023 Cuma günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.
ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI
09:00 Hafta Sonu
12:00 Gün İçinden
14:00 Çıkış Yolu
16:00 Üreten Türkiye
17:00 Haber Arası
17:30 Biz Yaparız
18:30 Yurdumuzun Türküleri
19:30 Ana Haber
21:00 Yeni Ufuklar
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Yerli Sinema Zor Yıllar
12:10 Dizi TV
13:10 Yabancı Sinema Creed 2: Efsane Yükseliyor
15:35 Yerli Sinema Senin Hikayen
17:20 Yerli Sinema Oflu Hoca’nın Şifresi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Anka
22:20 Yabancı Sinema Godzilla
00:40 Yabancı Sinema Gizli Görev
03:10 Yabancı Sinema Gizli Görev
05:40 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Yeniden
16:00 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Avcı Katili
22:30 Yabancı Sinema Avcı Katili
00:45 Yabancı Sinema Dinozor Avı
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:00 5N1K
04:40 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Çöp Adam
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Acı Tatlı Ekşi
22:30 Yerli Sinema G.O.R.A
01:00 Yerli Sinema Acı Tatlı Ekşi
03:00 Yerli Sinema G.O.R.A
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Oh Olsun
14:45 Yerli Sinema Köşeyi Dönen Adam
16:15 Yerli Sinema Petrol Kralları
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Yerli Sinema Şark Bülbülü
00:00 Yerli Sinema Erkek Güzeli Sefil Bilo
01:30 Yerli Sinema Şark Bülbülü
03:00 Yerli Sinema Kalbimin Efendisi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
12:00 Yaz Şarkısı
14:00 Su Koruyucuları: Okula Dönüş
16:00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
23:45 Ruhun Duymaz
02:45 Yasak Elma
05:15 Aşk Yeniden
06:00 Yaz Şarkısı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Son Toplayıcılar
06:20 Aslan Ailem
09:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
12:40 Hayallerinin Peşinde
13:40 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kaçış Yok
22:15 Yabancı Sinema Tomris
01:25 Kendi Düşen Ağlamaz
03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır
13:15 Yabancı Sinema Affedilemeyen
15:45 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır
02:30 Gençlik Rüzgarı
03:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları
04:30 Tuzak