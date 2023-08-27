27 Ağustos 2023 Pazar günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 27 Ağustos 2023 Cuma günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI

09:00 Hafta Sonu

12:00 Gün İçinden

14:00 Çıkış Yolu

16:00 Üreten Türkiye

17:00 Haber Arası

17:30 Biz Yaparız

18:30 Yurdumuzun Türküleri

19:30 Ana Haber

21:00 Yeni Ufuklar

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yerli Sinema Zor Yıllar

12:10 Dizi TV

13:10 Yabancı Sinema Creed 2: Efsane Yükseliyor

15:35 Yerli Sinema Senin Hikayen

17:20 Yerli Sinema Oflu Hoca’nın Şifresi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Anka

22:20 Yabancı Sinema Godzilla

00:40 Yabancı Sinema Gizli Görev

03:10 Yabancı Sinema Gizli Görev

05:40 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Yeniden

16:00 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Avcı Katili

22:30 Yabancı Sinema Avcı Katili

00:45 Yabancı Sinema Dinozor Avı

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:00 5N1K

04:40 Kavak Yelleri

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Çöp Adam

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Acı Tatlı Ekşi

22:30 Yerli Sinema G.O.R.A

01:00 Yerli Sinema Acı Tatlı Ekşi

03:00 Yerli Sinema G.O.R.A

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Oh Olsun

14:45 Yerli Sinema Köşeyi Dönen Adam

16:15 Yerli Sinema Petrol Kralları

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Yerli Sinema Şark Bülbülü

00:00 Yerli Sinema Erkek Güzeli Sefil Bilo

01:30 Yerli Sinema Şark Bülbülü

03:00 Yerli Sinema Kalbimin Efendisi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

12:00 Yaz Şarkısı

14:00 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

23:45 Ruhun Duymaz

02:45 Yasak Elma

05:15 Aşk Yeniden

06:00 Yaz Şarkısı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Son Toplayıcılar

06:20 Aslan Ailem

09:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

12:40 Hayallerinin Peşinde

13:40 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kaçış Yok

22:15 Yabancı Sinema Tomris

01:25 Kendi Düşen Ağlamaz

03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır

13:15 Yabancı Sinema Affedilemeyen

15:45 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır

02:30 Gençlik Rüzgarı

03:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları

04:30 Tuzak