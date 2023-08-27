27 Ağustos Pazar televizyonda hangi filmler var ? Sinemaseverler bu filmleri izlediniz mi? Televizyonda ilk kez yayınlanacak filmler!

Sinema tutkunları, 27 Ağustos 2023 Pazar günü ekrana gelecek yerli veya yabancı filmleri heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ANKA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? (TV'DE İLK KEZ )

Murat henüz çocukken ailesini trafik kazasında kaybeder. O günden beri hayata tutunmak konusunda gönülsüz olan Murat'ın hayatındaki en büyük destek yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve onu büyüten Ejder babası olur. Ancak işinden kavulması ve parasız kalması onu iyice karamsarlığa sürükler. Murat'ın hayatına devam etmesi için kaza gününe dair ne varsa tam olarak yaşaması gerektiğine inanan Ejder, Murat'a kaza yapılan arabayı gösterir ve onu artık bu halde görmek istemediğini söyleyerek bir karar vermesini ister. Yaşananlardan sonra bir süre ortadan kaybolan Murat, geri döndüğünde hayatına yeniden başlamak için harekete geçer.

Filmde ; Ozan Akbaba, Engin Hepileri, Deniz Işın gibi oyuncular yer almaktadır.

Film ; Atv ekranlarından televizyonda de ilk kez saat 20:00' da yayınlanacaktır.

AVCI KATİLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR? ( TV'DE İLK KEZ )

Katil Avcısı, dünyayı tehdit eden bir darbe planını engellemeye çalışan bir yüzbaşı ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Kuzey Buz Denizi’nin metrelerce altında, Yüzbaşı Joe Glass (Gerard Butler) önderliğindeki bir Amerikan denizaltısı, başka bir Amerikan denizaltısının Rusya’ya karşı gizli bir darbe planladığını ve dünya düzenini tehdit ettiğini öğrenir. Mürettebat ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass bir grup seçkin deniz komandosuyla birlikte, kaçırılan Rusya başbakanını kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı’na engel olmak için düşman hattına sızmalıdır.

“Kod Adı: Olympus”, “Uzaydan Gelen Fırtına” ve “Suç Takımı” gibi aksiyon filmlerinde izlediğimiz Gerard Butler’ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Donovan Marsh oturuyor. Başrol Butler’a filmde, “En Karanlık Saat” ile bu sene Oscar kazanan Gary Oldman, geçtiğimiz sene “John Wick 2”de izlediğimiz Common, Emmy adaylığı bulunan Linda Cardellini, geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan İsveçli aktör Michael Nyqvist, “Black Sails” dizisinden tanıdığımız Toby Stephens, Caroline Goodall ve Ryan McPartlin gibi isimler eşlik ediyor. Filmin senaryosunu ise Arne Schmidt ve Jamie Moss kaleme alıyor.

Film Kana D ekranlarından televizyonda ilk kez saat 20:00 ' da yayınlacaktır.

KAÇIŞ YOK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLERDİR?

Jack Dwyer Amerikalı bir işadamıdır. Ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya’ya yerleşme ve yeni bir hayata başlama kararı alır. Fakat fazla zaman geçmeden ülkede siyasi çatışmalar ve ciddi bir halk ayaklanması baş gösterir. Eşi ve çocuklarıyla beraber hayatta kalma mücadelesi veren Jack'e yeni tanıştıkları, gizemli bir adam olan Hammond yardım edecektir. Onun desteği ile Dwyer ailesi önce şehirden, sonra ülkeden kaçmanın yollarını arayacaktır.

Gerilim türündeki filmin yönetmenliğini John Erick Dowdle’ın üstlenirken senaryosu Drew Dowdle ve John Erick Dowdle ikilisine ait. Filmin oyuncu kadrosunda başı çeken isimlerse Owen Wilson, Lake Bell, Pierce Brosnan, Russell Geoffrey Banks, Sterling Jerins, ve Claire Geare.

Filmde ; Owen Wilson, Lake Bell, Pierce Brosnan gibi oyuncular yer almaktadır.

Film TRT 1 ekranlarından saat 20:00'da yayınlanacaktır.