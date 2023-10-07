6 Eylül 2023 Cuma günü reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Her gün ekranlarda birbirinden farklı dizi, film ve programlar yer alıyor. 6 Eylül 2023 Cuma günü ekranlarda yer alan dizi ve programlardan hangisi reyting birincisi oldu merak ediliyor. İşte 6 Eylül 2023 Cuma reyting sonuçları...

6 Eylül 2023 Cuma günü reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu?
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6 Eylül 2023 Cuma günü ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları gibi yapımlar yeni bölümüyle ekranlarda yerlerini aldı. Yer alan yapımların hangisi reytinglerde başa oturduğu ise merak ediliyor. AB ve Total bizler için en çok izlenen ilk 100 programı çıkartıyor. İşte en çok izlenen dizi ve program birincileri...

6 Eylül 2023 Cuma günü reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu? - Resim : 1

6 EYLÜL 2023 CUMA REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

6 Eylül 2023 Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

6 Eylül 2023 Cuma günü reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu? - Resim : 2

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada "Yalı Çapkını", 2. sırada "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.

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