Acun Medya BBC'nin "The 1% Club" Yarışmasını Satın Aldı

Tv8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, programlarının bazılarının yurt dışından lisanslı olarak alındığı bilinmektedir. Ilıcalı bu kez de farkı bir programın lisansını alarak Türkiye izleyicisiyle buluşturacak. BBC'nin geçtiğimiz yıl yayın hayatına geçirdiği "The 1% Club" isimli yarışmasının formatı, Acun Medya tarafından satın alındı. The 1% Club'ın Türkiye versiyonu, TV8'de yayınlanacak.

Acun Medya ve BBC'nin bu anlaşmadan memnun olduğu öğrenildi ve BBC adına konuşan Andre Renaud, "Popüler eğlence formatlarını Türk izleyicilerle buluşturma konusunda harika bir geçmişe sahip olan Acun Medya formatımızı satın aldı. Acun Medya ile çalışmaktan ve Türk izleyicilerin formata dahil olmasından büyük bir heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Acun Medya CEO'su Ebru Atasav Tahrancı ise "BBC Studios’un birçok ülkede ilgiyle takip edilen formatı The 1% Club’ı Türk izleyicilerle buluşturacağımız için çok mutluyuz." dedi.

The 1% Club Ne Zaman Yayınlanacak?

Acun Medya tarafından öğrenilen bilgiye göre The 1% Club'ın çekimleri birkaç ay içinde çekilmeye başlayacak ancak kesin bir yayın tarihi için henüz bilgi verilmemekle beraber yarışmanın TV8 ekranlarına gelmesi içinse 2024'ün ilk yarısından bahsediliyor.

The 1% Club Nasıl Bir Yarışma Formatına Sahip?

Bir IQ testi olarak tasarlanan The 1% Club, kesinleşmiş bilgiler yerine mantığa dayalı sorular içeriyor. Yüz yarışmacı ile başlayan yarışmada, toplamda 15 soru soruluyor. Bu sorular, tahmin edilebileceği üzere giderek zorlaşan bir yapıya sahip ve yarışmacılar, yanlış cevap verdikçe eleniyorlar. Birkaç aşamalı bir yapıya sahip olan The 1% Club'ın Türkiye'ye olduğu gibi mi aktarılacağı yoksa bazı değişiklikler mi yapılacağını şimdilik bilmiyoruz.