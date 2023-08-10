Aldatmak dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Ercan Kesal 2. sezonda olacak mı ?

Aldatmak dizisi usta oyuncu kadrosu ve konusuyla bütün ilgiyi üzerine çekmeyi başarmıştı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı Aldatmak güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciyi etkilemeye devam ediyor. Atv'nin Tims&B imzalı dizisi Aldatmak dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak seyirci tarafından merak ediliyor. Peki, Aldatmak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ



Vahide Perçin- Güzide Yenersoy

Ercan Kesal- Ali Sezai Okuyan

Mustafa Uğurlu- Tarık Yenersoy

Yusuf Çim- Ozan Yenersoy

Cem Bender- Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin- Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör- Oylum Yenersoy

Asena Girişken- Yeşim Denizeren

Cem Sürgit- Ümit Özgüder

Meltem Baytok- Nazan Tokluca

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aldatmak dizisinin yeni sezon tarihi tam belli olmamakla beraber dizinin Eylül ayındaki yeni sezonun başlangıcıyla beraber ekranlarda yerini alacağı tahmin ediliyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. Gelişmeler için takipte kalın!

ERCAN KESAL YENİ SEZONDA OLACAK MI?

Ünlü oyuncu Ercan Kesal'ın hem Magarsus dizisinde rol alması. hem de Aldatmak dizisinin 2. sezonunda yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Yaz dönemindeki çekimlerin, Ercan Kesal'ın Ömer dizisindeki rolünü etkilemeyeceği düşünülüyor. Henüz net bir açıklama olmamakla birlikte, herhangi bir anlaşmazlık olmadığı belirtiliyor. Gelişmeler için takipte kalın!