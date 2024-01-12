Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, ucuza araç sattıklarını iddia ederek ‘Sazan sarmalı” yöntemiyle birçok kişiyi dolandıran çetenin üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandı. Candan kardeşlerin soruşturmasına ilişkin yeni bir operasyon daha yapıldı. Yeni operasyonda örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen birçok kişi göz altına alındı.

Bahar Candan Öldü Mü? Tutuklu Bahar Candan Neden Gündem Oldu?

Bir diğer iddia ise yaşadıklarını kaldıramayan Bahar Candan'ın cezaevinde hayatına son verdiği yönünde oldu. Moda programıyla ismini duyuran ve daha sonra milyon dolarlık arabalar evler alan Bahar Candan'ın sorgusuna ara ara devam edildiği bildirildi. Cezaevinde zor günler yaşayan Bahar Candan, etrafındaki insanlara bu yaşam koşullarına dayanamadığı yönünde açıklamalar yapması sosyal medyada yansıtıldı.

Bazı kullanıcılar Bahar Candan'ın intihar ettiğine yönelik iddialar arttı. Ancak Bahar Candan'ın her hangi bir şekilde intihar etmediği bildirildi. Gündem olmasındaki neden ise üye oldukları çeteye yapılan ikinci baskın oldu.