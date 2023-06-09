Laz Kızı, Hayri'nin eceli oldu! Camdaki Kız Hayri öldü mü?

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Camdaki Kız'da Hayri ölüyor mu? Nalan ile Hayri aşkını sarsan Laz Kızı, Hayri'nin sonu mu oluyor? Camdaki Kız dizisinin ekrana gelecek 81. bölümünde çocuklarının gözleri önünde yere yığılan Hayri diziden ayrılıyor mu?

CAMDAKİ KIZ HAYRİ ÖLDÜ MÜ?

Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarının en çok sevilen dizilerinden. Laz Kızı ile birliktelik yaşamış olan Hayri, Nalan'ı da zor günlere mahkum etmişti. 81. bölümde Hayri, Laz Kızı tarafından bıçaklanıyor ve kanlar içinde yerde kalıyor.

Çocukları ve eşi Türkan, yerde kendinden geçmiş bir şekilde yatan Hayri'nin başında gözyaşları içinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Hayri'nin öldüğü haberini verdi. Öte yandan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabında Hayri, Laz Kızı tarafından bıçaklanıyor ve hayatını kaybediyor.