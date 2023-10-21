Can Yaman'dan Skandal Hareket! Fotoğrafını Çekmek İsteyen Hayranının Telefonunu Yere Fırlattı!

Türkiye'de yer aldığı yapımlarla adını duyuran, son dönemde ise İtalya'da kariyerine devam eden oyuncu Can Yaman, yine bir skandal olayla gündeme geldi. Şu sıralar Villa Comell Mare dizisinin çekimleri için Sicilya'da bulunan Yaman, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. O anlarda bir otomobilin içinde olan Yaman, kendisini görüntüleyen bir hayranının elindeki telefonunu alıp fırlattı. Söz konusu anlar, başka bir kişi tarafından videoya alındı.

Tepki Üstüne Tepki Yağıyor

Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Onlarca sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları: