Can Yaman'dan Skandal Hareket! Fotoğrafını Çekmek İsteyen Hayranının Telefonunu Yere Fırlattı!

Sosyal medyada negatif ve kaba davranışlarıyla gündeme gelen oyuncu Can Yaman bu kez de bir hayranının telefonunu yere fırlattı. Can Yaman'ı çekmek isteyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı ve o anlar başka bir kamera il görüntülendi.

Can Yaman'dan Skandal Hareket! Fotoğrafını Çekmek İsteyen Hayranının Telefonunu Yere Fırlattı!
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Türkiye'de yer aldığı yapımlarla adını duyuran, son dönemde ise İtalya'da kariyerine devam eden oyuncu Can Yaman, yine bir skandal olayla gündeme geldi. Şu sıralar Villa Comell Mare dizisinin çekimleri için Sicilya'da bulunan Yaman, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. O anlarda bir otomobilin içinde olan Yaman, kendisini görüntüleyen bir hayranının elindeki telefonunu alıp fırlattı. Söz konusu anlar, başka bir kişi tarafından videoya alındı.

Can Yaman'dan Skandal Hareket! Fotoğrafını Çekmek İsteyen Hayranının Telefonunu Yere Fırlattı! - Resim : 1

 Tepki Üstüne Tepki Yağıyor

Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Onlarca sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları:

Can Yaman'dan Skandal Hareket! Fotoğrafını Çekmek İsteyen Hayranının Telefonunu Yere Fırlattı! - Resim : 2

 Can Yaman'dan Skandal Hareket! Fotoğrafını Çekmek İsteyen Hayranının Telefonunu Yere Fırlattı! - Resim : 3Can Yaman'dan Skandal Hareket! Fotoğrafını Çekmek İsteyen Hayranının Telefonunu Yere Fırlattı! - Resim : 4

# can yaman
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