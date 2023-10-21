Can Yaman'dan Skandal Hareket! Fotoğrafını Çekmek İsteyen Hayranının Telefonunu Yere Fırlattı!
Sosyal medyada negatif ve kaba davranışlarıyla gündeme gelen oyuncu Can Yaman bu kez de bir hayranının telefonunu yere fırlattı. Can Yaman'ı çekmek isteyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı ve o anlar başka bir kamera il görüntülendi.
Türkiye'de yer aldığı yapımlarla adını duyuran, son dönemde ise İtalya'da kariyerine devam eden oyuncu Can Yaman, yine bir skandal olayla gündeme geldi. Şu sıralar Villa Comell Mare dizisinin çekimleri için Sicilya'da bulunan Yaman, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. O anlarda bir otomobilin içinde olan Yaman, kendisini görüntüleyen bir hayranının elindeki telefonunu alıp fırlattı. Söz konusu anlar, başka bir kişi tarafından videoya alındı.
Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Onlarca sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları: